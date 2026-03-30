Gwiazdor "Yellowstone" opowiedział o zastraszaniu. "Gdziekolwiek pójdę, jest tam idiota, który tylko czeka, by zacząć ze mną bójkę"

Popularność serialu "Yellowstone" i całego uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana przyczyniła się do wzrostu zainteresowania Montaną. Okolice rancza Duttonów podzieliły los Dubrownika, do którego - za sprawą "Gry o tron" - napływały zastępy turystów, chcących poczuć klimat umiłowanej produkcji. Jak się zapewne domyślacie, taki obrót spraw niekoniecznie podoba się lokalsom, ale ich irytacja niestety wymknęła się spod kontroli, o czym opowiedział o Luke Grimes, serialowy Kayce Dutton.

Mieszkańcy Montany mają dość "Yellowstone". Luke Grimes zdradził, jak poważna jest sytuacja

Luke Grimes promuje obecnie "Marshals", kolejny spin-off "Yellowstone", i z tej okazji gościł w podcaście podcaście Joego Rogana. W trakcie rozmowy zdradził, że mieszkańcy Montany z gruntu nie są przychylnie nastawieni do "obcych", a napływ fanów "Yellowstone" tylko pogorszył sytuację.

Nie mogę już chodzić do lokalnych barów, bo gdziekolwiek pójdę, jest tam idiota, który tylko czeka, by zacząć ze mną bójkę. Wprost nie może się doczekać, bo wie, że dla niego to sytuacja, w której nie może przegrać. Po wszystkim może mnie przecież pozwać w tym rodzaju. Dla mnie to sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia - wyjaśnił aktor.

Luke Grimes przeprowadził się niedawno wraz z rodziną do Montany i lokalsi nie przyjęli go z otwartymi ramionami. Jego przyjaciół, którzy wpadli z wizytą również - doszło do nieprzyjemnej sytuacji.

Kilkoro znajomych odwiedziło nas w dolinie, w której mieszkamy. Wybraliśmy się na wycieczkę, jechaliśmy ich autem z kalifornijską rejestracją. Gdy wróciliśmy ze ścieżki spacerowej, okazało się, że ktoś namazał w kurzu na ich aucie: "Wracajcie do siebie". Ludzie są dziwni - skwitował.

"Marshals: Historia z Yellowstone" - o serialu

Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals, gdzie łączy umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. Wraz ze współpracownikami stara się jednocześnie pogodzić życie rodzinne i obowiązki służbowe oraz udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie. W obsadzie znaleźli się również Brecken Merrill jako Tate, syn Kayce'a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock, Logan Marshall-Green jako jako Pete Calvin, Arielle Kebbel jako Belle Skinner oraz Ash Santos jako Andrea Cruz.