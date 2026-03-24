Gwiazdor nowego "Harry'ego Pottera" mówi o prześladowaniu. Fani grozili mu śmiercią

"Harry Potter" wraca na ekran, tym razem mały. Nowa adaptacja książek J.K. Rowling ukaże się w 2027 roku pod szyldem HBO (a jutro mamy otrzymać jakiegoś soczystego newsa w tym temacie). W obsadzie serialu znalazł się Paapa Essiedu, który przejmuje rolę nauczyciela eliksirów i ex-Śmierciożercy, Severusa Snape'a (w filmach grał go Alan Rickman). Aktor jest czarnoskóry, co dla lwiej części fandomu jest... istną herezją. A, że zniewaga ponoć krwi wymaga...

Nowy "Harry Potter" to DOBRY pomysł, który nie ma prawa się udać

Fanom "Harry'ego Pottera" kompletnie odjechał peron

Zjawisko fandomów miało na celu gromadzić ludzi o podobnych upodobaniach i hobby, by mogli wymieniać się przemyśleniami na temat swych umiłowanych filmów/książek/gier/seriali. To, co z założenia miało być przyjemną, bezpieczną przestrzenią, przepoczwarzyło się jednak w toksycznego, pełnego jadu behemota, któremu obce jest pojęcie godności człowieka. Bo inaczej nie da się opisać zjawisk takich jak prześladowanie aktorów za role, które grają (pierwszy z brzegu przykład - Fabien Frankel z obsady "Rodu smoka"), wyśmiewanie wylądu celebrytów urastające do rangi cyber-bullyingu (case Barry'ego Keoghana, który podczas promocji filmowej kontynuacji "Peaky Blinders" ujawnił, że przez hejt odechciewa mu się nawet grać i wychodzić z domu), czy wreszcie, o zgrozo, grożenie im śmiercią. Właśnie z tak skrajnym hejtem spotkał się Paapa Essiedu, który "ma czelność" grać nowego Snape'a w serialowym "Harrym Potterze".

Paapa Essiedu prześladowany przez fanów "Harry'ego Pottera". Opowiedział o groźbach

Wylew rasistowskich komentarzy pojawił się tuż po ogłoszeniu castingu do "Harry'ego Pottera", ale dopiero teraz poznaliśmy prawdziwą skalę oraz naturę tego procederu. W rozmowie z The Sunday Times Paapa Essiedu opowiedział o groźbach karalnych, jakie otrzymywał od odklejonych ludzi, dla których "nieadekwatny" casting do adaptacji książki dla dzieci urasta do rangi końca świata i upadku ludzkości (sic!).

Mówiono mi: "zrezygnuj albo cię zamorduję". Jeśli tylko wejdę na Instagram, z miejsca znajdzie się ktoś mówiący: "dowiem się, gdzie mieszkasz i cię zabiję". Jestem całkiem pewien, że nie zostanę zamordowany... choć to może się źle zestarzeć. Ale tak, choć mam nadzieję, że nic mi się nie stanie, absolutnie nikt nie powinien mierzyć się z czymś takim tylko dlatego, że wykonuje swoją pracę. Owszem, wiele osób ryzykuje życiem w swojej pracy, ale ja gram czarodzieja w "Harrym Potterze".

"Harry Potter" nie dostanie nowego Snape'a

Aktor dodał, iż skłamałby mówiąc, że nie wpływa to nań emocjonalnie. Zapewnił jednak, że hejterzy nie osiągną swego celu, a on nie zamierza rezygnować z roli tylko dlatego, że niektórym ludziom bardziej przydałaby się wizyta u terapeuty, aniżeli stały dostęp do internetu.

Ta przemoc mnie napędza i sprawia, że tym bardziej chcę uczynić tę postać możliwie jak najbardziej »moją«, bo myślę o tym, jak czułem się jako dziecko. Wyobrażałem sobie, że latam na miotle po Hogwarcie i sama myśl, że dzieci takie jak ja będą teraz mogły cieszyć się reprezentacją w tym uniwersum? To dostateczna motywacja, by nie dać się zastraszyć komuś, kto życzy mi śmierci za zrobienie czegoś, z czego będę szalenie dumny - skwitował.

Nowy "Harry Potter" pojawi się w HBO Max w 2027 roku (krążą plotki, że już w pierwszych miesiącach). W obsadzie znaleźli się również m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Bertie Carvel jako Kornelisz Knot oraz Lox Pratt jako Draco Malfoy.