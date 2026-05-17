"Barwy szczęścia". Karolina i Bruno knują przeciwko Justinowi. Szykują brutalną pułapkę

"Barwy szczęścia" odcinek 3382: Przekręty w hotelu Bruna

W 3382. epizodzie "Barw szczęścia" stery w hotelu przejmie Kajtek, mimo że nie posiada żadnych udziałów w biznesie. Prawowitym udziałowcem jest Justin, jednak Stański wspólnie z Karoliną od dłuższego czasu szukają sposobu, aby zmusić niewygodnego współpracownika do odejścia. Konflikt z dociekliwym wspólnikiem trwa już od dłuższego czasu. Para od dawna angażuje się w finansowe machlojki przy organizacji hotelowych wydarzeń, a znaczną część wypracowanych zysków zachowuje wyłącznie dla siebie, całkowicie pomijając resztę udziałowców w rozliczeniach.

"Barwy szczęścia", odcinek 3382: Justin pod presją obowiązków

Bezpośrednio przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych, Bruno i Karolina postanowią maksymalnie uprzykrzyć życie Justinowi. W 3382. odcinku obarczą go nadgodzinami oraz koniecznością nadzorowania kolejnych wydarzeń. Wspólnik zostanie sam z zarządzaniem całym obiektem, a dodatkowo spadnie na niego organizacja balu maturalnego oraz prestiżowego bankietu z wręczeniem nagród dla kluczowego kontrahenta. Gdy przytłoczony obowiązkami mężczyzna zacznie protestować z powodu braku czasu, Stański z narzeczoną brutalnie stwierdzą, że w przypadku problemów z realizacją zadań, powinien po prostu złożyć wypowiedzenie.

Kajtek wchodzi do gry w 3382. odcinku "Barw szczęścia"

Intryganci zaczną działać za plecami swojego wspólnika. W 3382. odsłonie "Barw szczęścia" para złoży Kajtkowi niezwykle lukratywną ofertę finansową. W zamian za wysoką premię, chłopak ma ostatecznie przejąć wszystkie zadania przypisane dotąd Justinowi. Choć na pierwszy rzut oka cała sytuacja będzie wyglądała jedynie na zwykłą, pracowniczą prośbę, w rzeczywistości będzie to starannie zaplanowany element znacznie większej i bardziej bezwzględnej intrygi wymierzonej w udziałowca.

Tajemnicze zlecenie Karoliny w nowych "Barwach szczęścia"

Na tym jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych w 3382. odcinku "Barw szczęścia". Karolina postanowi działać na własną rękę i w tajemnicy przed Brunem zaplanuje kolejny spisek. Kobieta uda się na potajemne spotkanie z nieznajomym mężczyzną w mieście. Podczas widzenia przekaże mu potężną sumę pieniędzy w ramach zapłaty za wykonanie specjalnego zlecenia. Głównym celem tego opłaconego ataku ma być po raz kolejny nieświadomy niczego Justin.