"Barwy szczęścia". Karolina i Bruno knują przeciwko Justinowi. Szykują brutalną pułapkę

Agnieszka Pyź
2026-05-17 10:49

Zaskakujący obrót spraw w 3382. odcinku "Barw szczęścia". Bruno (Lesław Żurek) wspólnie z Karoliną (Marta Dąbrowska) przygotują misterny plan wymierzony w Justina (Jasper Sołtysiewicz). Przed zbliżającą się podróżą do USA, para skusi Kajtka (Jakub Dmochowski) wizją wysokiej premii, aby ten przejął obowiązki nielubianego współpracownika na czas ich nieobecności. Eliminacja udziałowca z hotelowego biznesu to ich główny cel. Na tym jednak działania się nie zakończą, ponieważ Karolina zaplanuje jeszcze jedną, całkowicie niezależną intrygę.

Barwy szczęścia odc. 3382. Bruno (Lesław Żurek), Karolina (Marta Dąbrowska), Justin (Jasper Sołtysiewicz)

Autor: Artrama/ Materiały prasowe

"Barwy szczęścia" odcinek 3382: Przekręty w hotelu Bruna

W 3382. epizodzie "Barw szczęścia" stery w hotelu przejmie Kajtek, mimo że nie posiada żadnych udziałów w biznesie. Prawowitym udziałowcem jest Justin, jednak Stański wspólnie z Karoliną od dłuższego czasu szukają sposobu, aby zmusić niewygodnego współpracownika do odejścia. Konflikt z dociekliwym wspólnikiem trwa już od dłuższego czasu. Para od dawna angażuje się w finansowe machlojki przy organizacji hotelowych wydarzeń, a znaczną część wypracowanych zysków zachowuje wyłącznie dla siebie, całkowicie pomijając resztę udziałowców w rozliczeniach.

"Barwy szczęścia", odcinek 3382: Justin pod presją obowiązków

Bezpośrednio przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych, Bruno i Karolina postanowią maksymalnie uprzykrzyć życie Justinowi. W 3382. odcinku obarczą go nadgodzinami oraz koniecznością nadzorowania kolejnych wydarzeń. Wspólnik zostanie sam z zarządzaniem całym obiektem, a dodatkowo spadnie na niego organizacja balu maturalnego oraz prestiżowego bankietu z wręczeniem nagród dla kluczowego kontrahenta. Gdy przytłoczony obowiązkami mężczyzna zacznie protestować z powodu braku czasu, Stański z narzeczoną brutalnie stwierdzą, że w przypadku problemów z realizacją zadań, powinien po prostu złożyć wypowiedzenie.

Kajtek wchodzi do gry w 3382. odcinku "Barw szczęścia"

Intryganci zaczną działać za plecami swojego wspólnika. W 3382. odsłonie "Barw szczęścia" para złoży Kajtkowi niezwykle lukratywną ofertę finansową. W zamian za wysoką premię, chłopak ma ostatecznie przejąć wszystkie zadania przypisane dotąd Justinowi. Choć na pierwszy rzut oka cała sytuacja będzie wyglądała jedynie na zwykłą, pracowniczą prośbę, w rzeczywistości będzie to starannie zaplanowany element znacznie większej i bardziej bezwzględnej intrygi wymierzonej w udziałowca.

Tajemnicze zlecenie Karoliny w nowych "Barwach szczęścia"

Na tym jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych w 3382. odcinku "Barw szczęścia". Karolina postanowi działać na własną rękę i w tajemnicy przed Brunem zaplanuje kolejny spisek. Kobieta uda się na potajemne spotkanie z nieznajomym mężczyzną w mieście. Podczas widzenia przekaże mu potężną sumę pieniędzy w ramach zapłaty za wykonanie specjalnego zlecenia. Głównym celem tego opłaconego ataku ma być po raz kolejny nieświadomy niczego Justin.

