"M jak miłość". Sprzeczka Martyny i Jakuba. Pójdzie o dziecko!

"M jak miłość", odc. 1935 – urodziny Zuzi wywołają spór między Martyną a Jakubem

W 1935 odcinku "M jak miłość" Zuzia, chrześnica Martyny i Jakuba, kończy pierwszy rok życia. Od czasu chrzcin, oboje nieszczególnie angażowali się w pomoc Agacie (Lidia Pronobis) i Sławkowi (Maciej Zuchowicz) przy dziecku. Jakub od początku uważał, że został przez Martynę podstępem wciągnięty w rolę ojca chrzestnego. Mimo to, Wysocka nie ma zamiaru pozwolić mu zignorować urodzin dziewczynki.

Jakub próbuje uniknąć imprezy urodzinowej chrześnicy w 1935 odcinku "M jak miłość"

W odcinku 1935 "M jak miłość" Karski będzie robił wszystko, by wymigać się z wyjazdu na rodzinną imprezę do domu przyjaciółki Martyny. Agata zaprosiła ich oboje, jednak ojciec chrzestny Zuzi kategorycznie odmówi udziału w świętowaniu.

„Słuchaj, naprawdę musimy tam jechać? Nie możemy się jakoś wykręcić?”

„Nie możemy. Nie ma takiej opcji. Zuzia była chora cały grudzień, cały styczeń. Dlatego ta impreza jest przełożona. Musimy tam iść i tyle!”

Karski spróbuje przekonać Martynę, że roczne dziecko nie ma świadomości swoich urodzin.

„Przecież takie małe dziecko nawet nie wie, że ma urodziny!”

Wysocka zdecydowanie odrzuci te argumenty, zwracając uwagę na zdjęcia, które będą stanowić pamiątkę.

„Oczywiście, że wie... Wspomnienia są kształtowane od maleńkości. A po drugie powie ci tak, są zdjęcia! Mała Zuzia dorośnie i zobaczy, że jej ojczulek chrzestny nie był na jej pierwszych urodzinach, to będziesz miał przerąbane! I będziesz się wstydził! Chcesz tego?”

Jakub zirytuje się podejściem Martyny, zarzucając jej szantaż i to, że zmusiła go do podjęcia się tej roli.

„I tak będzie co roku? Szantaż? Wspaniale mnie wrobiłaś!”

W odpowiedzi Martyna otwarcie skrytykuje go jako chrzestnego.

„Ja ci powiem jeszcze, że jesteś okropnym ojcem chrzestnym”

Ostatecznie w 1935 odcinku "M jak miłość" Jakub nie uda się z Martyną na przyjęcie. Powód absencji będzie jednak inny – Karski zrazi do siebie Wysocką, ponieważ nie zorientuje się, że przyjaciółka obdarzyła go uczuciem.