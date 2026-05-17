Aktor z "M jak miłość" był związany z inną gwiazdą serialu. Niewielu o tym wiedziało

Mateusz Mosiewicz, czyli Mariusz Sanocki z "M jak miłość" wzbudza skrajne emocje

Od stycznia 2025 roku Mateusz Mosiewicz wciela się w postać Mariusza w "M jak miłość", zyskując sporą grupę przeciwników. Jego bohater należy do grona tych postaci, które wywołują w widzach ogromne wzburzenie. Mariuszowi udało się zdobyć serce Kasi, doprowadzając do jej zdrady i ostatecznego rozpadu małżeństwa Karskich. Z czasem ujawnił swoje prawdziwe, nieobliczalne oblicze – stał się chorobliwie zazdrosnym partnerem, pragnącym zatrzymać ukochaną wyłącznie dla siebie.

Mimo że 39-letni Mateusz Mosiewicz od ponad dekady regularnie występuje na deskach teatralnych oraz w produkcjach telewizyjnych, to właśnie rola Mariusza w "M jak miłość" oraz postać Wojtka w "Szpitalu św. Anny" przyniosły mu największą rozpoznawalność. Zdarzało mu się wielokrotnie pracować na kilku planach zdjęciowych naraz. W przeszłości zagrał m.in. rycerza Guncela Reibnitza w "Koronie królów", gdzie spotkał się z Pauliną Lasotą, a także wystąpił w takich produkcjach jak "Papiery na szczęście" czy "Matylda".

Prywatne życie Mateusza Mosiewicza. Jest zakochany i ma córkę

Wcielając się w postać męża Kasi w "M jak miłość", bohater jest całkowicie zapatrzony w swoją ukochaną, choć widzowie nie darzą go sympatią. W życiu prywatnym Mateusz Mosiewicz również odnalazł miłość. Od kilku lat jest związany z Martą Wiejak – aktorką i tancerką, znaną z udziału w serialu "Bodo" oraz 11. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Para wychowuje 5-letnią córkę Wandę, której zdjęcia aktor okazjonalnie udostępnia w mediach społecznościowych.

"Moje serce zajęte. Panna W. Krew z krwi. Boże, jak Ona cudnie pachnie!"

- napisał aktor w marcu 2021 roku, tuż po narodzinach dziewczynki.

Anna Jarosik z "M jak miłość" to dawna ukochana Mateusza Mosiewicza

Zapewne mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że przed laty Mateusz Mosiewicz był związany z inną aktorką, obecnie występującą w "M jak miłość". Jego dawną partnerką jest Anna Jarosik, wcielająca się w Ewelinę, żonę żołnierza Michała Winiara (Tomasz Rożniatowski). Ich relacja zakończyła się, gdy aktorka poznała Michała Tomalę, odtwórcę roli Daniela w serialu "Na Wspólnej". Co interesujące, w obecnej produkcji Mosiewicz i Jarosik nie pojawiają się w żadnych wspólnych ujęciach.