"M jak miłość". Ostatnie nagrania zmarłej Franki wyjdą na jaw!

Agnieszka Pyź
2026-05-16 14:42

W 1935. odcinku „M jak miłość” widzowie poznają ostatnie słowa zmarłej Franki. Paweł w końcu zdobędzie się na odwagę i odzyska zniszczone pliki wideo, których wcześniej nie potrafił obejrzeć. W trudnych chwilach będzie wspierała go Agnes, widząc, z jak ogromnym bólem zmaga się Zduński po utracie żony.

M jak miłość odc. 1934. Franka (Dominika Kachlik) - filmik ze szpitala przed śmiercią

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1934. Franka (Dominika Kachlik) - filmik ze szpitala przed śmiercią

Dramatyczne powroty do przeszłości w nowym odcinku "M jak miłość"

Od tragicznej śmierci Franki w serialu minęło pół roku. Zduński potrzebował tego czasu, by w 1934. odcinku odnaleźć w sobie siłę na konfrontację z pożegnalnymi nagraniami ukochanej. Początkowo, zaledwie miesiąc po jej pogrzebie, tablet z wideo dostarczyła mu Kinga (Katarzyna Cichopek). Załamany mężczyzna roztrzaskał jednak wtedy urządzenie, nie mogąc znieść ogromu emocji.

Tajemnica Kingi przed Zduńskim

Zdesperowany Zduński postanowi skontaktować się z bratową z nadzieją, że posiada ona zapasowe kopie materiałów. Okazuje się jednak, że jedyne wersje znajdowały się na uszkodzonym tablecie. Co więcej, Kinga zatai przed wdowcem fakt istnienia dodatkowego wideo, w którym Franka zawarła swoją ostatnią wolę, a które zgodnie z instrukcją mogło zostać ujawnione dopiero sześć miesięcy po jej odejściu.

M jak miłość, odcinek 1934: Paweł pozna ostatnie słowa Franki. Agnes przekona się, jak bardzo wciąż kocha zmarłą żonę
Ostatnie słowa zmarłej żony. Zduński odzyskuje nagrania

Na szczęście specjalistom z serwisu sprzętu komputerowego uda się przywrócić zniszczone pliki. W nadchodzącym odcinku widzowie będą świadkami, jak Paweł w końcu wysłucha tego, co Franka chciała mu przekazać na szpitalnym łożu.

Agnes wspiera wdowca w "M jak miłość"

Moment, w którym wdowiec odtworzy zachowane wideo, będzie niezwykle poruszający. Świadkiem jego załamania zostanie Agnes, która zauważy, jak silne uczucie nadal łączy go ze zmarłą żoną. Kobieta niespodziewanie zdobędzie się na szczerość w stosunku do zrozpaczonego Zduńskiego.

"Trafiła ci się prawdziwa miłość. I Franka miała rację. To jest więcej niż niektórzy dostają przez całe życie..."

