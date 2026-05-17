Ekstraliga żużlowa: Fogo Unia Leszno zatrzymuje lidera. Czy to początek kłopotów Motoru Lublin?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-17 20:22

W ramach rozgrywek Ekstraligi żużlowej doszło do niezwykłego starcia, w którym Fogo Unia Leszno odniosła sensacyjne zwycięstwo nad Orlen Oil Motorem Lublin. To spotkanie przyniosło nie tylko nieoczekiwany wynik dla lidera tabeli, ale także dramatyczne wydarzenia, które mogą mieć długofalowe konsekwencje dla lubelskiej drużyny. Kibice z pewnością zastanawiają się, co zadecydowało o tej pierwszej porażce Motoru w sezonie.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

W niedzielnym meczu Ekstraligi żużlowej, Fogo Unia Leszno na własnym torze pokonała Orlen Oil Motor Lublin wynikiem 46:44. Była to pierwsza porażka lidera rozgrywek w bieżącym sezonie, co stanowi znaczący cios dla lubelskiej drużyny. Spotkanie obserwowało 12 500 widzów, a sędzią był Michał Sasień z Gdańska.

Najlepszy czas dnia, 63,06 sekundy, uzyskał Bartosz Zmarzlik w dziesiątym wyścigu. Punkty dla Fogo Unii Leszno zdobywali: Nazar Parnicki (12), Ben Cook (11), Piotr Pawlicki (10), Grzegorz Zengota (5), Janusz Kołodziej (4), Keynan Rew (2) i Kacper Mania (2). Dla Orlen Oil Motoru Lublin punktowali: Bartosz Zmarzlik (13), Kacper Woryna (10), Mateusz Cierniak (6), Bartosz Bańbor (6), Bartosz Jaworski (5) i Martin Vaculik (4), natomiast Fredrik Lindgren nie zdobył punktów.

Dramatyczny wypadek Frederika Lindgrena

Mecz rozpoczął się od zaciętej walki. W pierwszym biegu Ben Cook z Fogo Unii Leszno popisał się świetną szarżą, wyprzedzając Martina Vaculika na ostatnim okrążeniu, czym zapewnił Leszczynianom zwycięstwo. W wyścigu juniorów padł remis, a kibice z niecierpliwością oczekiwali na pojedynek Piotra Pawlickiego z sześciokrotnym mistrzem świata, Bartoszem Zmarzlikiem.

Kluczowym momentem spotkania był groźnie wyglądający wypadek Fredrika Lindgrena w trzecim wyścigu. Szwed zbyt blisko podjechał pod bandę, uderzył w nią i przeleciał nad motocyklem. Przerwa trwała blisko 15 minut, a Lindgren z urazem barku oraz nogi został przetransportowany karetką prosto do szpitala, co mocno osłabiło skład Motoru Lublin.

Zacięta walka na torze i zmiana prowadzenia

Po wznowieniu wyścigu Zmarzlik, choć osamotniony, ponownie pokonał Pawlickiego i Rew. W piątym biegu Cook i Rew zapewnili gospodarzom przewagę 17:13, wygrywając 4:2 z Vaculikiem i Mateuszem Cierniakiem. Kolejny wyścig przyniósł upadek Pawlickiego, który jako winowajca nie pojechał w powtórce. Mimo to, Kacper Mania z Unii zajął drugie miejsce, ulegając jedynie Kacprowi Worynie.

Po drugiej serii startów Fogo Unia Leszno prowadziła 22:20. W ósmym biegu Pawlicki i Nazar Parnicki wyszli na prowadzenie, ale Cierniak zdołał przedzielić parę gospodarzy, co zaowocowało wynikiem 4:2 zamiast 5:1 dla Leszczynian. Końcówka trzeciej serii należała do gości, którzy dzięki zwycięstwom Woryny z Jaworskim oraz Zmarzlika z Bańborem, zdołali objąć prowadzenie 31:29.

Finałowe biegi i zwycięstwo Fogo Unii

Kolejne wyścigi przyniosły wiele emocji. Orlen Oil Motor Lublin powiększył przewagę do sześciu punktów (36:30), jednak riposta gospodarzy była imponująca. Cook i Parnicki łatwo pokonali lubelskich młodzieżowców, a następnie stadion podziwiał zwycięstwo miejscowych 5:1. Pawlicki szybko objął prowadzenie, a 19-letni Parnicki przez trzy okrążenia dzielnie odpierał ataki Zmarzlika.

Lider Motoru nie zdołał wyprzedzić młodego Ukraińca, co sprawiło, że przed nominowanymi wyścigami Fogo Unia Leszno ponownie objęła prowadzenie (40:38). W 14. biegu Parnicki ponownie triumfował, a Grzegorz Zengota finiszował trzeci, co postawiło gospodarzy na progu zwycięstwa. Choć Zmarzlik szybko pokazał rywalom plecy w ostatnim biegu, Piotr Pawlicki przypilnował drugiej lokaty, zapewniając Fogo Unii Leszno trzecie zwycięstwo w sezonie ku uciesze ponad 12-tysięcznej publiczności.

