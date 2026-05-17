Ekstraliga żużlowa: Fogo Unia Leszno zatrzymuje lidera. Czy to początek kłopotów Motoru Lublin?

Fogo Unia Leszno pokonuje Orlen Oil Motor Lublin

W niedzielnym meczu Ekstraligi żużlowej, Fogo Unia Leszno na własnym torze pokonała Orlen Oil Motor Lublin wynikiem 46:44. Była to pierwsza porażka lidera rozgrywek w bieżącym sezonie, co stanowi znaczący cios dla lubelskiej drużyny. Spotkanie obserwowało 12 500 widzów, a sędzią był Michał Sasień z Gdańska.

Najlepszy czas dnia, 63,06 sekundy, uzyskał Bartosz Zmarzlik w dziesiątym wyścigu. Punkty dla Fogo Unii Leszno zdobywali: Nazar Parnicki (12), Ben Cook (11), Piotr Pawlicki (10), Grzegorz Zengota (5), Janusz Kołodziej (4), Keynan Rew (2) i Kacper Mania (2). Dla Orlen Oil Motoru Lublin punktowali: Bartosz Zmarzlik (13), Kacper Woryna (10), Mateusz Cierniak (6), Bartosz Bańbor (6), Bartosz Jaworski (5) i Martin Vaculik (4), natomiast Fredrik Lindgren nie zdobył punktów.

Dramatyczny wypadek Frederika Lindgrena

Mecz rozpoczął się od zaciętej walki. W pierwszym biegu Ben Cook z Fogo Unii Leszno popisał się świetną szarżą, wyprzedzając Martina Vaculika na ostatnim okrążeniu, czym zapewnił Leszczynianom zwycięstwo. W wyścigu juniorów padł remis, a kibice z niecierpliwością oczekiwali na pojedynek Piotra Pawlickiego z sześciokrotnym mistrzem świata, Bartoszem Zmarzlikiem.

Kluczowym momentem spotkania był groźnie wyglądający wypadek Fredrika Lindgrena w trzecim wyścigu. Szwed zbyt blisko podjechał pod bandę, uderzył w nią i przeleciał nad motocyklem. Przerwa trwała blisko 15 minut, a Lindgren z urazem barku oraz nogi został przetransportowany karetką prosto do szpitala, co mocno osłabiło skład Motoru Lublin.

Zacięta walka na torze i zmiana prowadzenia

Po wznowieniu wyścigu Zmarzlik, choć osamotniony, ponownie pokonał Pawlickiego i Rew. W piątym biegu Cook i Rew zapewnili gospodarzom przewagę 17:13, wygrywając 4:2 z Vaculikiem i Mateuszem Cierniakiem. Kolejny wyścig przyniósł upadek Pawlickiego, który jako winowajca nie pojechał w powtórce. Mimo to, Kacper Mania z Unii zajął drugie miejsce, ulegając jedynie Kacprowi Worynie.

Po drugiej serii startów Fogo Unia Leszno prowadziła 22:20. W ósmym biegu Pawlicki i Nazar Parnicki wyszli na prowadzenie, ale Cierniak zdołał przedzielić parę gospodarzy, co zaowocowało wynikiem 4:2 zamiast 5:1 dla Leszczynian. Końcówka trzeciej serii należała do gości, którzy dzięki zwycięstwom Woryny z Jaworskim oraz Zmarzlika z Bańborem, zdołali objąć prowadzenie 31:29.

Finałowe biegi i zwycięstwo Fogo Unii

Kolejne wyścigi przyniosły wiele emocji. Orlen Oil Motor Lublin powiększył przewagę do sześciu punktów (36:30), jednak riposta gospodarzy była imponująca. Cook i Parnicki łatwo pokonali lubelskich młodzieżowców, a następnie stadion podziwiał zwycięstwo miejscowych 5:1. Pawlicki szybko objął prowadzenie, a 19-letni Parnicki przez trzy okrążenia dzielnie odpierał ataki Zmarzlika.

Lider Motoru nie zdołał wyprzedzić młodego Ukraińca, co sprawiło, że przed nominowanymi wyścigami Fogo Unia Leszno ponownie objęła prowadzenie (40:38). W 14. biegu Parnicki ponownie triumfował, a Grzegorz Zengota finiszował trzeci, co postawiło gospodarzy na progu zwycięstwa. Choć Zmarzlik szybko pokazał rywalom plecy w ostatnim biegu, Piotr Pawlicki przypilnował drugiej lokaty, zapewniając Fogo Unii Leszno trzecie zwycięstwo w sezonie ku uciesze ponad 12-tysięcznej publiczności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.