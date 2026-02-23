Gwiazdor "Rycerza Siedmiu Królestw" zagra w nowym "Harrym Potterze". "Nie umiem sobie tego wyobrazić"

"Rycerz Siedmiu Królestw" oferuje nam całą plejadę różnych postaci, dzięki czemu każdy z widzów znajdzie tu swojego ulubieńca. Jedni pokochali poczciwego olbrzyma Dunka (Peter Claffey), drudzy zawadiackiego Lyonela Baratheona (Daniel Ings), a jeszcze inni pięknolicego potwora Aeriona (Finn Bennett). Jedną z najbardziej wyrazistych postaci bez wątpienia wykreował jednak Bertie Carvel, któremu przyszło zagrać "jednego z nielicznych dobrych Targaryenów", czyli Baelora.

Baelor pokazuje, że w tym świecie nadal jest miejsce dla władcy, który wierzy w prawdę i w jej imię gotów jest zaryzykować własne życie i reputację. Zamiast kurczowo trzymać się władzy, czy nawet życia, wybiera to, co właściwe - stwierdził aktor w rozmowie z dziennikarzami, w której miałam przyjemność uczestniczyć.

Był Baelorem w "Rycerzu Siedmiu Królestw", teraz zobaczymy go w "Harrym Potterze"

Mało który aktor grywa wyłącznie pozytywne lub negatywne postacie. Czasem jednak trudno jest nam wyobrazić sobie, że ktoś, kogo pokochaliśmy w jednym serialu, w drugim sprawi, że zapałamy żądzą mordu. Dla wielu seans nowego "Harry'ego Pottera" będzie zatem nie lada kuriozum - Bertie Carvel, nasz wspaniały i nieodżałowany Baelor Targaryen, zagra w nim bowiem Korneliusza Knota. Żałosny, tchórzliwy i małostkowy Minister Magii, którego w filmach grał Robert Hardy, to w końcu absolutne przeciwieństwo księcia, który oddał własne życie za wędrownego rycerza, którego poznał dzień wcześniej. Na TikToku już roi się od komentarzy pokroju "nie umiem sobie tego wyobrazić" lub "Czyli czas zostać fanką Knota...".

2027 rok należeć będzie do "Harry'ego Pottera" i "Rycerza Siedmiu Królestw"

Serialowa adaptacja "Harry'ego Pottera" ma zadebiutować w serwisie HBO Max na początku 2027 roku. W tym samym roku (przybliżona data premiery nie jest znana) powrócą też Dunk i Jajo w drugim sezonie "Rycerza Siedmiu Królestw" - w którym możemy zobaczyć Bertiego Carvela jako Baelora. Jakim cudem? To objaśniłam wam w oddzielnym artykule.

"Harry Potter" - obsada serialu

Główne role w nowym "Harrym Potterze" grają Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley, Arabella Stanton jako Hermiona Granger. W obsadzie znaleźli się również: John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Bertie Carvel jako Kornelisz Knot oraz Lox Pratt jako Draco Malfoy.

