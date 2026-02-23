Barwy szczęścia, odcinek 3328: Renata na dnie. Desperacki krok zniszczy jej związek?

Dramat Renaty w 3328 odcinku "Barw szczęścia"

Widzowie zobaczą 3328. odcinek „Barw szczęścia” we wtorek, 2 marca 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Właśnie wtedy będą rozgrywać się dalsze losy Renaty, która po wypadku narciarskim nie potrafi poradzić sobie z przewlekłym bólem barku. Długotrwała terapia silnymi środkami farmakologicznymi doprowadziła kobietę do uzależnienia, maskując rzeczywiste przyczyny dolegliwości. Gdy legalne metody zdobycia leków zawiodą, bohaterka zacznie uciekać się do manipulacji.

Lekarz stawia diagnozę: uzależnienie

Wizyta u doktora Czubaka nie przebiegnie po myśli pacjentki. Medyk stanowczo odmówi wystawienia nowej recepty, dostrzegając u kobiety symptomy nałogu. Jak podaje serwis światseriali.interia.pl, specjalista zasugeruje konieczność konsultacji psychiatrycznej, co spotka się z gwałtownym sprzeciwem Renaty.

Obserwuję u pani objawy uzależnienia – powie lekarz.

Panie doktorze, ja nie mam problemów z głową, tylko z bólem barku – stwierdzi.

Proszę to rozważyć. Nie wątpię, że pani cierpi, ale musimy znaleźć przyczynę bólu. Bez konsultacji nie przepiszę pani kolejnej recepty – usłyszy.

Marcin Kodur zaniepokojony stanem narzeczonej

Po opuszczeniu gabinetu Renata uda się do pracy w „Feel Good”, jednak ból i rozdrażnienie uniemożliwią jej normalne funkcjonowanie. W lokalu niespodziewanie pojawi się Marcin. Policjant niemal natychmiast zauważy, że z jego partnerką dzieje się coś niedobrego, choć nie będzie świadomy skali problemu.

Kochanie, wszystko w porządku? Źle wyglądasz – zapyta z troską.

Nic mi nie jest, nie traktuj mnie jak dziecko – odburknie zirytowana Renata.

Sytuacja w domu Kodura stanie się jeszcze bardziej napięta. W nocy Renata potajemnie zacznie szukać leków w internecie, decydując się na zakup środków dostępnych bez recepty z niepewnego źródła. Jej zachowanie wzbudzi podejrzenia Dominiki, która następnego dnia dostrzeże nieznane opakowanie tabletek.

„To coś nowego? Pudełko wygląda inaczej” – zapyta.

„Nie ma o czym mówić” – utnie Renata.

Sprawy przybiorą niebezpieczny obrót, gdy internetowy handlarz lekami dowie się o powiązaniach klientki z policją. Sprzedawca zerwie kontakt, co wprawi uzależnioną kobietę w panikę. Świadomość braku dostępu do kolejnej dawki zmusi Renatę do balansowania na granicy prawa, co może wystawić jej związek z Marcinem na ostateczną próbę. (cytaty pochodzą z portalu światseriali.interia.pl).