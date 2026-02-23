Farma 5, odcinek 6: Ucieczka wywołała lawinę oskarżeń. Nowy Farmer Tygodnia będzie wystawiony na próbę

Nerwowy początek dnia na gospodarstwie

Objęcie rządów przez nowego Farmera Tygodnia nie przebiegnie zgodnie z planem. Zamiast spokojnego wdrażania obowiązków, grupa będzie musiała zareagować na nagłą sytuację kryzysową. Brak wystarczającej uwagi ze strony jednego z uczestników doprowadzi do tego, że kucyk wydostanie się poza teren gospodarstwa. To niedopatrzenie stanie się zarzewiem ostrego konfliktu, a farmerzy zaczną gorączkowo szukać winnych całego zamieszania.

Napięcie udzieli się nie tylko ludziom, ale również mieszkańcom zagrody. Zwierzęta, w tym krowy i konie, wyraźnie zademonstrują, że wymagają stałej opieki i spokoju. Uczestnicy przekonają się na własnej skórze, że dobrostan inwentarza jest kwestią priorytetową, a panujący chaos nie pozostanie bez wpływu na funkcjonowanie całej grupy.

Wielki test dla lidera grupy

Nowy Farmer Tygodnia stanie przed niezwykle skomplikowanym wyzwaniem. Musi on nie tylko przywrócić ład na terenie gospodarstwa, ale także zapanować nad emocjami współuczestników, aby nie dopuścić do rozpadu zespołu. Każdy krok lidera będzie surowo oceniany, a jedna niewłaściwa decyzja może pogłębić spór i doprowadzić do kolejnych spięć.

Kiedy emisja szóstego odcinka "Farmy"?

Dalsze losy uczestników i przebieg walki z chaosem na farmie widzowie poznają już niebawem. Szósty odcinek piątego sezonu programu zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego o godzinie 20:30 na antenie telewizji Polsat.