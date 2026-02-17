"Rycerz Siedmiu Królestw". Kto został królem zamiast Baelora? Tłumaczymy dalsze losy Targaryenów

W piątym odcinku "Rycerza Siedmiu Królestw" pożegnaliśmy Baelora Targaryena (Bertie Carvel), człowieka, który byłby najlepszym władcą w dziejach Westeros. "Mój ojciec miał 39 lat i zadatki na wielkiego króla, największego od czasu Aegona Smoka. Dlaczego bogowie zabrali jego, a zostawili ciebie?" - rzekł do Dunka (Peter Claffey) w literackim pierwowzorze pierworodny syn Baelora, Valarr (Oscar Morgan), który zajął miejsce ojca jako następca Żelaznego Tronu. Niestety nie na długo - jemu również nie dane było zostać królem.

Kto został królem zamiast Baelora?

Jeszcze w tym samym roku (209 od Podboju), w którym Baelor poległ w Próbie Siedmiu, powalony przez własnego brata Maekara (Sam Spruell), w Westeros wybuchła zaraza, która zebrała krwawe żniwo. Zginęły tysiące ludzi, w tym król Daeron II Dobry oraz obaj synowie Baelora, Valarr i Matarys. Żelazny Tron przypadł wówczas w udziale drugiemu z synów Daerona, Aerysowi, który władał Siedmioma Królestwami przez kolejnych 12 lat jako Aerys I Targaryen. Po jego śmierci w 221 roku o.P. na tronie zasiadł Maekar, który - wbrew powszechnej opinii - bynajmniej nie cieszył się z korony.

On nigdy nie myślał, że tron przypadnie jemu, ale tak właśnie się stało. Zawsze powtarzał, że to dla niego kara za cios, którym zabił brata. Modlę się, by znalazł po śmierci spokój, którego nie zaznał za życia - rzekł maester Aemon, trzeci z synów Maekara, w "Uczcie dla wron" George'a R. R. Martina.

Aegon V Niespodziewany i reszta dynastii Targaryenów

Rządy Maekara zakończyły się jego śmiercią w 233 roku o.P., gdy podczas powstania rodu Peake'ów został zmiażdżony przez skałę zrzuconą z blanków zamku Starpike. Zrodził wówczas problem z sukcesją Żelaznego Tronu, gdyż dwa najstarsi synowie Maekara, Daeron (Henry Ashton) i Aerion (Finn Bennett) już nie żyli, a trzeci, Aemon (Peter Vaughan), był maesterem. Ówczesny namiestnik, lord Bloodraven, zwołał zatem Drugą Wielką Radę i ta wyłoniła nowego króla - naszego słodkiego Jaja z "Rycerza Siedmiu Królestw" (Dexter Sol Ansell). Zasiadł on na tronie jako Aegon V Niespodziewany i władał Westeros do 259 roku o.P., kiedy to zginął w Wielkiej Tragedii w Summerhall. Jego miejsce na tronie zajął jego syn Jaehaerys II Targaryen, a po nim rządził wnuk Jaja, Aerys II, zwany Obłąkanym Królem. Był to ostatni władca z dynastii Targaryenów.

