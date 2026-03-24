Pokochaliście jego "Reniferka", teraz wraca z nowym projektem. Szykuje się jeden z seriali roku

Po sukcesie "Reniferka" (i kontrowersjach z nim związanych) świat seriali czekał na nowy projekt Richarda Gadda, i oto się doczekał. "Half Man" to sześcioodcinkowy miniserial, który zgłębia temat braterstwa, przemocy i kruchości męskich relacji. "Gdy rozpada się wszystko… to właśnie te najbliższe relacje rozpadają się najmocniej" - czytamy w opisie zaprezentowanym przez HBO. Poza szczegółami fabularnymi, poznaliśmy też dokładną datę premiery.

O czym opowie "Half Man"?

Fabuła oscyluje wokół pokiereszowanej (eufemistycznie rzecz ujmując) relacji dwóch "braci", Nialla (w tej roli Jamie Bell) i Rubena (Richard Gadd), którą śledzić będziemy na przestrzeni niespełna 40 lat. Gdy po latach rozłąki Ruben zjawia się na ślubie Nialla, dochodzi do wybuchu przemocy, który staje się dla nas, widzów, katapultą do zgłębienia ich losów od lat 80' do współczesności. "Half Man" ma być opowieścią o rozkładzie relacji oraz rozprawą nad ideą męskości.

Niall i Ruben to bracia, choć łączą ich więzy krwi. Jeden jest zacięty i lojalny, drugi, potulny i łagodny. Są nierozłączni. Związani ze sobą przez śmierć i okoliczności, mają tylko siebie nawzajem… Ale kiedy Ruben pojawia się na ślubie Nialla trzy dekady później, wszystko wydaje się inne. Jest nerwowy, chwiejny. Nie zachowuje się jak zwykle. I wkrótce następuje eksplozja przemocy, która prowadzi nas do podróży przez ich życie - czytamy w oficjalnym opisie.

Richard Gadd znów w głównej roli

Richard Gadd jest oczywiście twórca i scenarzystą "Half Mana", gra także główną rolę, u boku Jamie'ego Bella ("Billy Elliot"). W młodsze wersje Nialla i Rubena wcielają się Mitchell Robertson ("Curfew") i Stuart Campbell ("Zimowy monarcha"), a w obsadzie znaleźli się również Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart, Scot Greenan, and newcomers Charlotte Blackwood, Calum Manchip i Kate Robson-Stuart.

"Half Man" - kiedy premiera w HBO Max?

"Half Man" to miniserial i liczy łącznie sześć odcinków. Pierwszy z nich zadebiutuje w serwisie HBO Max w piątek 24 kwietnia. Pozostałe, jak to w przypadku HBO, emitowane będą co tydzień.