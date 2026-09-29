Zaskakujące słowa eksperta po meczu Szwecja - Polska. Jerzy Engel zachwycony fragmentem gry

Ocena byłego selekcjonera: Jerzy Engel widzi plusy po porażce w meczu Szwecja - Polska

Początek rywalizacji w Lidze Narodów 2026 przyniósł reprezentacji Polski tylko jeden punkt, zdobyty po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. O ile wtedy defensywa spisywała się bez zarzutu, o tyle w starciu ze Szwecją w Sztokholmie sytuacja wyglądała zgoła inaczej – Polacy stracili aż trzy gole. Wynikało to pewnie po części z decyzji Jana Urbana, który zmienił ustawienie z czwórki obrońców na trójkę stoperów z wahadłowymi. Zamiast solidnego w poprzednim meczu Kacpra Potulskiego na murawie pojawił się Przemysław Wiśniewski, który miał spore problemy z atakami Szwedów. Mimo to nie brakuje głosów doceniających pewne aspekty gry. Do tego grona dołączył Jerzy Engel. Były selekcjoner, który wprowadził naszą kadrę na mundial w 2002 roku, z dużym uznaniem wypowiedział się o grze „Biało-czerwonych” pod wodzą Urbana. Chwalił jednak zaledwie 20-minutowy fragment spotkania, co i tak stanowi punkt zaczepienia do dalszej pracy.

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Jerzy Engel o potencjale drużyny narodowej po meczu Szwecja - Polska

W przeciwieństwie do twardych krytyków gry reprezentacji Polski, Jerzy Engel postanowił na chłodno przeanalizować wydarzenia z boiska w Sztokholmie.

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Dawno nie widziałem tak dobrze grającej reprezentacji Polski, jak w drugich 20 minutach pierwszej połowy. Taki poziom trzeba jednak utrzymać przez cały mecz. To spotkanie pokazało, że w tej drużynie drzemie bardzo duży potencjał

– zaznaczył szkoleniowiec w wywiadzie udzielonym portalowi WP Sportowe Fakty.

Patrząc i porównując pierwszy mecz z Bośnią z dzisiejszym spotkaniem, widzę, że ta reprezentacja idzie do przodu i ma potencjał. Mimo tej porażki sądzę, że na bazie tych 20 minut w pierwszej połowie można naprawdę wyciągnąć bardzo pozytywne wnioski

– kontynuował Jerzy Engel w tej samej rozmowie.