Takiego zestawu LEGO jeszcze nie miało. Fani Dartha Vadera i oryginalnej trylogii "Star Wars" będą zachwyceni

Obecnie aż trzy zestawy Star Wars znajdują się w pierwszej dziesiątce największych zestawów LEGO na świecie - Gwiazda Śmierci (9 023 elementy i miejsce szóste), Sokół Millennium (7 541 elementów i miejsce ósme) oraz AT-AT (6 785 elementów i miejsce dziesiąte). Ich "młodszy brat", który trafi do sprzedaży już 1 października, pobił ich jednak pod innym względem. LEGO Star Wars Gwiezdny superniszczyciel typu Executor, składający się z 6130 elementów, mierzy bowiem ponad 136 cm długości i jest najdłuższą jak dotąd konstrukcją LEGO Star Wars zbudowaną z klocków.

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Okręt Dartha Vadera możecie mieć teraz w domu. Tak prezentuje się kolekcjonerski zestaw LEGO

Niezwykle szczegółowy model z serii Ultimate Collector Series (UCS) przedstawia legendarny okręt flagowy Dartha Vadera, wiernie odwzorowując jego imponujące rozmiary oraz charakterystyczną, smukłą sylwetkę znaną z filmu "Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje". Gotowy model można wyeksponować na wbudowanej, minimalistycznej podstawce obok gwiezdnego niszczyciela odwzorowanego w tej samej skali. Całość uzupełnia maleńki Sokół Millennium umieszczony na okrągłej płytce 1 × 1 – żartobliwe nawiązanie do kolosalnych rozmiarów Executora.

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Detale i figurki. Dobrą ekipę zmontowali

Wśród 6130 elementów znajduje się nowo zaprojektowana płytka z nadrukiem, której użyto 60 razy, aby odtworzyć drobne światła na kadłubie oraz detale jego centralnej części. Płytki można układać w różnych kierunkach i częściowo nakładać na siebie, dzięki czemu tworzą wrażenie nieregularnie rozmieszczonych świateł.

Zestaw zawiera siedem minifigurek: Dartha Vadera oraz - po raz pierwszy razem w jednym zestawie - wszystkich sześciu łowców nagród: Bobę Fetta, Dengara z odświeżoną konstrukcją plecaka, Bosska, IG-88 z zupełnie nowym formowanym elementem głowy, 4-LOM-a oraz Zuckussa. W modelu znajduje się także szczegółowo odwzorowany mostek Executora w skali minifigurek, który pozwala konstruktorom odtworzyć legendarną scenę spotkania tych postaci.

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Premiera zestawu i specjalna niespodzianka dla fanów Dartha Vadera

Zestaw LEGO Star Wars Gwiezdny superniszczyciel typu Executor będzie dostępny w sprzedaży od 1 października 2026 r. w cenie 3199,99 zł w sklepach LEGO Store oraz na stronie LEGO.com/Star-Wars. Dodatkowo osoby, które kupią zestaw w dniach od 1 do 7 października 2026 r., otrzymają w prezencie zestaw LEGO Star Wars miecz świetlny Dartha Vadera. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów i - rzecz jasna - obowiązuje regulamin.