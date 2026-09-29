Takiego zestawu LEGO jeszcze nie miało. Fani Dartha Vadera i oryginalnej trylogii "Star Wars" będą zachwyceni

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-09-29 20:10

Darth Vader to jedna z najbardziej ikonicznych postaci w popkulturze, a "Imperium kontratakuje" po dziś dzień uchodzi za najlepszą odsłonę "Gwiezdnych wojen" (i nic nie wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał kiedykolwiek ulec zmianie). LEGO wyszło zatem naprzeciw marzeniom fanów i zapowiedziało najdłuższy dotąd model z serii "Star Wars" - Gwiezdny superniszczyciel typu Executor™. Dla fanów, którzy nie będą zwlekać z zakupem jest też kusząca niespodzianka.

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Autor: LEGO/Lucasfilm Ltd. LLC/ Materiały prasowe

Obecnie aż trzy zestawy Star Wars znajdują się w pierwszej dziesiątce największych zestawów LEGO na świecie - Gwiazda Śmierci (9 023 elementy i miejsce szóste), Sokół Millennium (7 541 elementów i miejsce ósme) oraz AT-AT (6 785 elementów i miejsce dziesiąte). Ich "młodszy brat", który trafi do sprzedaży już 1 października, pobił ich jednak pod innym względem. LEGO Star Wars Gwiezdny superniszczyciel typu Executor, składający się z 6130 elementów, mierzy bowiem ponad 136 cm długości i jest najdłuższą jak dotąd konstrukcją LEGO Star Wars zbudowaną z klocków.

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Niezwykle szczegółowy model z serii Ultimate Collector Series (UCS) przedstawia legendarny okręt flagowy Dartha Vadera, wiernie odwzorowując jego imponujące rozmiary oraz charakterystyczną, smukłą sylwetkę znaną z filmu "Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje". Gotowy model można wyeksponować na wbudowanej, minimalistycznej podstawce obok gwiezdnego niszczyciela odwzorowanego w tej samej skali. Całość uzupełnia maleńki Sokół Millennium umieszczony na okrągłej płytce 1 × 1 – żartobliwe nawiązanie do kolosalnych rozmiarów Executora.

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Wśród 6130 elementów znajduje się nowo zaprojektowana płytka z nadrukiem, której użyto 60 razy, aby odtworzyć drobne światła na kadłubie oraz detale jego centralnej części. Płytki można układać w różnych kierunkach i częściowo nakładać na siebie, dzięki czemu tworzą wrażenie nieregularnie rozmieszczonych świateł.

Zestaw zawiera siedem minifigurek: Dartha Vadera oraz - po raz pierwszy razem w jednym zestawie - wszystkich sześciu łowców nagród: Bobę Fetta, Dengara z odświeżoną konstrukcją plecaka, Bosska, IG-88 z zupełnie nowym formowanym elementem głowy, 4-LOM-a oraz Zuckussa. W modelu znajduje się także szczegółowo odwzorowany mostek Executora w skali minifigurek, który pozwala konstruktorom odtworzyć legendarną scenę spotkania tych postaci.

Premiera 1 października.
Galeria zdjęć 14

Premiera zestawu i specjalna niespodzianka dla fanów Dartha Vadera

Zestaw LEGO Star Wars Gwiezdny superniszczyciel typu Executor będzie dostępny w sprzedaży od 1 października 2026 r. w cenie 3199,99 zł w sklepach LEGO Store oraz na stronie LEGO.com/Star-Wars. Dodatkowo osoby, które kupią zestaw w dniach od 1 do 7 października 2026 r., otrzymają w prezencie zestaw LEGO Star Wars miecz świetlny Dartha Vadera. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów i - rzecz jasna - obowiązuje regulamin.

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