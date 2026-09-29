Nadchodzi nowy polski serial medyczny. "SOR" to koprodukcja TVP i Prime Video

"SOR" - o czym opowie serial i kto znalazł się w obsadzie?

Piotr Hajduk (Sebastian Dela) - genialny lekarz ze skomplikowaną przeszłością, zaczyna pracę na SOR-ze prowadzonym przez Kaśkę (Sonia Mietielica), swoją dawną miłość. Między nimi stoi Andrzej (Ireneusz Czop), szorstki ordynator, który dostrzega geniusz Piotra, ale nie toleruje jego brawurowych metod działania. Razem mierzą się z trudnymi diagnozami i demonami z przeszłości. Czy najbardziej bezlitosne piętro szpitala da drugą szansę temu, kto na nią nie zasługuje?

"SOR" zapowiadany jest jako nowoczesne spojrzenie na gatunek serialu medycznego. Produkcja pokazuje szpitalny oddział ratunkowy jako miejsce ciągłego ruchu, napięcia i nieprzewidywalności - przestrzeń, w której za drzwiami sal ratunkowych rozgrywają się nie tylko dramatyczne historie pacjentów, ale także osobiste wybory i konflikty ludzi, którzy każdego dnia walczą o ich życie. Serial łączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda.

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"SOR" - premiera. Gdzie i kiedy oglądać serial?

Serial "SOR" zadebiutuje w poniedziałek, 20 października o 22:20 w serwisie Prime Video, gdzie 12 odcinków udostępnionych zostanie jednocześnie w dniu premiery, natomiast w TVP2 i TVP VOD kolejne odcinki emitowane będą co tydzień. (informacja prasowa)

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"SOR" - zwiastun