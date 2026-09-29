John Carver trenerem Radomiaka. Kto dołączy do sztabu szkoleniowego?

Powrót do polskiej ligi

John Carver ma już za sobą doświadczenie w polskiej Ekstraklasie. W grudniu 2024 roku przejął Lechię Gdańsk i w swoim debiutanckim sezonie utrzymał ją w najwyższej klasie rozgrywkowej, jednak w kolejnym biało-zieloni spadli do pierwszej ligi. Po czterech miesiącach od opuszczenia Gdańska 61-letni szkoleniowiec ponownie podejmuje pracę w Polsce.

Anglik obejmuje zespół z Radomia w wymagającym momencie rozgrywek. Radomiak zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, mając na koncie osiem punktów po dziewięciu rozegranych meczach. Nowy szkoleniowiec jest już trzecim trenerem drużyny w tym sezonie, podczas gdy w poprzednich rozgrywkach klub zatrudniał aż czterech różnych menedżerów.

Jakie zmiany wprowadzono w sztabie?

Obecne rozgrywki rozpoczął Tomasz Kaczmarek, który jednak po siedmiu kolejkach przeniósł się do Rakowa Częstochowa. Tymczasowym szkoleniowcem został asystent Rafał Grzyb, notując porażki 0:2 z Piastem Gliwice oraz 1:5 z Lechem Poznań. Grzyb pozostanie w obecnym sztabie, a wesprze go kolejny Anglik Adam Sadler, który w 2016 roku wywalczył mistrzostwo kraju z Leicester City.

Pierwszy sprawdzian nowej ekipy trenerskiej nastąpi już za kilkanaście dni. W roli pierwszego trenera Radomiaka John Carver zadebiutuje w poniedziałek 12 października w domowym spotkaniu z Motorem Lublin. Warto dodać, że w tym sezonie Ekstraklasy doszło do zmiany szkoleniowca w czterech klubach, ponieważ wcześniej na taki krok zdecydowały się władze Rakowa Częstochowa, Widzewa Łódź oraz Wieczystej Kraków.