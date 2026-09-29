John Carver trenerem Radomiaka. Kto dołączy do sztabu szkoleniowego?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-29 20:44

John Carver został nowym szkoleniowcem występującego w polskiej Ekstraklasie Radomiaka Radom. Doświadczony angielski trener podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Dla kibiców Radomiaka to niezwykle istotna zmiana, ponieważ zespół pod wodzą Johna Carvera spróbuje poprawić swoją pozycję w ligowej tabeli.

Tablica taktyczna z pionkami i gwizdkiem leży na murawie boiska. O nowym trenerze Radomiaka przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tablica taktyczna z magnesami i czarny gwizdek leżą na murawie boiska piłkarskiego.

Powrót do polskiej ligi

John Carver ma już za sobą doświadczenie w polskiej Ekstraklasie. W grudniu 2024 roku przejął Lechię Gdańsk i w swoim debiutanckim sezonie utrzymał ją w najwyższej klasie rozgrywkowej, jednak w kolejnym biało-zieloni spadli do pierwszej ligi. Po czterech miesiącach od opuszczenia Gdańska 61-letni szkoleniowiec ponownie podejmuje pracę w Polsce.

Anglik obejmuje zespół z Radomia w wymagającym momencie rozgrywek. Radomiak zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, mając na koncie osiem punktów po dziewięciu rozegranych meczach. Nowy szkoleniowiec jest już trzecim trenerem drużyny w tym sezonie, podczas gdy w poprzednich rozgrywkach klub zatrudniał aż czterech różnych menedżerów.

Jakie zmiany wprowadzono w sztabie?

Obecne rozgrywki rozpoczął Tomasz Kaczmarek, który jednak po siedmiu kolejkach przeniósł się do Rakowa Częstochowa. Tymczasowym szkoleniowcem został asystent Rafał Grzyb, notując porażki 0:2 z Piastem Gliwice oraz 1:5 z Lechem Poznań. Grzyb pozostanie w obecnym sztabie, a wesprze go kolejny Anglik Adam Sadler, który w 2016 roku wywalczył mistrzostwo kraju z Leicester City.

Pierwszy sprawdzian nowej ekipy trenerskiej nastąpi już za kilkanaście dni. W roli pierwszego trenera Radomiaka John Carver zadebiutuje w poniedziałek 12 października w domowym spotkaniu z Motorem Lublin. Warto dodać, że w tym sezonie Ekstraklasy doszło do zmiany szkoleniowca w czterech klubach, ponieważ wcześniej na taki krok zdecydowały się władze Rakowa Częstochowa, Widzewa Łódź oraz Wieczystej Kraków.

ROLKI