Skóra w równowadze: ceramidy, PDRN i efekt glass skin. Oto CERABIOME™ od Eveline Cosmetics

W trendach pielęgnacyjnych 2026 roku bariera ochronna wychodzi na pierwszy plan i to w dwóch równoległych odsłonach. Z jednej strony obserwujemy barrier care, czyli budowanie rutyny wokół kondycji bariery jako fundamentu, na którym pracują wszystkie pozostałe składniki aktywne. Z drugiej, rośnie popularność efektów zapożyczonych z K-beauty: glass skin, glazed skin i plump skin, czyli skóry wyglądającej na „najedzoną” wodą i lipidami. Wspólny mianownik tych kierunków jest jeden: liczy się kondycja skóry „na żywo" i w obiektywie, a nie sam efekt maskowania.

Warto wiedzieć, o co dokładnie toczy się gra. Bariera hydrolipidowa to najbardziej zewnętrzna warstwa naskórka, w której komórki tworzą coś w rodzaju cegieł, a lipidy, ceramidy, spajającą je zaprawę. Kiedy tej zaprawy ubywa, woda odparowuje ze skóry szybciej, niż powinna, a czynniki drażniące wnikają łatwiej. Efekt zna wiele osób: uczucie ściągnięcia po umyciu twarzy, szczypanie po nałożeniu kosmetyku, szorstkość, zaczerwienienia, ogólny brak komfortu. Paradoksalnie skóra może się przy tym przetłuszczać, bo próbuje nadrobić braki lipidów na własną rękę.

Na kondycję bariery wpływa niemal wszystko, co składa się na codzienność: klimatyzacja i ogrzewanie, wiatr i mróz, twarda woda, smog, przewlekły stres, niedobór snu, a także promieniowanie UV. Dlatego odbudowy nie robi się jednym produktem, ale konsekwentną rutyną. Taka jest właśnie logika serii CERABIOME™ od Eveline Cosmetics. To linia oparta na technologii Skin Barrier Repair™, czyli systemie wspierającym odbudowę bariery ochronnej skóry.

W formułach spotykają się składniki, które działają na kilku poziomach naraz: ceramidy biomimetyczne odbudowują barierę hydrolipidową, PDRN z żeń-szenia (Phyto PDRN) - jeden z najgłośniejszych dziś składników inspirowanych koreańską pielęgnacją - wygładza skórę i poprawia jej strukturę, a fermenty Bifida i Galactomyces wyrównują koloryt i rozświetlają cerę. Do tego dochodzi D-panthenol (prowitamina B5), który koi, nawilża i zmniejsza zaczerwienienia, oraz kompleks pięciu roślinnych mleczek odpowiadający za odżywienie.

Kusząca jest kompletność rutyny. Seria prowadzi skórę przez wszystkie etapy - od nawilżającego żelu do mycia twarzy, który usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i makijaż, nawilżając już podczas mycia, przez esencję-serum nawilżająco-rozświetlającą z efektem glass skin i mleczne serum-mgiełkę, które natychmiast przywraca komfort skóry.

Dalej można wybierać zależnie od potrzeb: wygładzająco-nawilżający krem odżywczy na dzień, gdy skóra potrzebuje przede wszystkim miękkości i elastyczności, albo barierowy krem silnie regenerująco-odbudowujący z efektem plump skin, przygotowany dla cery wymagającej intensywnej odbudowy. Rutynę zamyka lekki krem nawilżająco-ochronny SPF 50 PA++++, bo ochrona przeciwsłoneczna to najprostszy sposób, by utrwalać efekty pracy nad barierą.

Formuły są przeznaczone do każdego typu cery, także wrażliwej, i sprawdzą się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Cała seria CERABIOME™ jest dostępna w oficjalnym sklepie marki na eveline.pl.

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