Kamil Semeniuk sfotografowany z żoną po finale. Ukryli się w cichym korytarzu z pucharem

ME siatkarzy. Kamil Semeniuk i żona Katarzyna w cichym korytarzu z pucharem

Podczas mistrzostw Europy w siatkówce, Kamil Semeniuk wyrósł na prawdziwego asa w talii Nikoli Grbicia. Jako zawodnik rezerwowy, zyskał nieformalne miano "najlepszego zmiennika na świecie". To określenie było w pełni uzasadnione, ponieważ jego pojawienie się na boisku, chociażby w decydującym starciu przeciwko Francji, przynosiło niezwykłe efekty dla polskiego zespołu. Gdy ceremonia dekoracji dobiegła końca, a Polacy odebrali złote krążki oraz upragnione trofeum, "Semen" nagle ulotnił się z głównej areny wydarzeń. Zabrawszy ze sobą zdobyty puchar, sportowiec pragnął celebrować triumf w bardziej intymnej atmosferze, dzieląc te chwile wyłącznie ze swoją życiową partnerką, Katarzyną. Niedługo potem, na oficjalnym koncie instagramowym zawodnika udostępniono ujęcia, obrazujące, w jaki sposób para świętowała sukces z dala od tłumów. Choć monumentalne trofeum częściowo zasłaniało małżonków, nie zdołało ukryć ich radości z odniesionego zwycięstwa.

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Zdjęcia: Kamil Semeniuk i jego żona Katarzyna

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Ślub Kamila Semeniuka. Gwiazdy siatkówki świętowały z reprezentantem Polski

W swoim wpisie na profilu społecznościowym, Kamil Semeniuk udowodnił, że uczucie do żony ceni wyżej niż najcenniejsze sportowe laury. Pod zamieszczoną fotografią znalazły się wymowne słowa reprezentanta kraju.

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Siatkarz złożył małżeńską przysięgę swojej wybrance Katarzynie w sierpniu 2025 roku. Ceremonia zaślubin miała miejsce w Kędzierzynie-Koźlu, rodzinnym mieście sportowca, w świątyni pw. św. Eugeniusza de Mazenod. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło znanych postaci ze świata polskiej siatkówki, w tym Wilfredo Leona, Karola Kłosa, Pawła Zatorskiego, Mateusza Bieńka czy Łukasza Kaczmarka. Pierwotnie uroczystość planowano na rok 2024, jednak termin ten kolidował z igrzyskami olimpijskimi, na których kadra Polski wywalczyła wicemistrzostwo, ulegając w decydującym starciu ekipie Trójkolorowych. Jak pokazał czas, Biało-Czerwoni, ze znaczącym udziałem Semeniuka, zrewanżowali się Francuzom podczas ostatniego finału mistrzostw kontynentu.