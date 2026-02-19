Rewolucja w transmisjach sportowych. Te urządzenia zmienią odbiór igrzysk

Warner Bros. Discovery zmienia zasady gry, stawiając na drony FPV i tryb wieloekranowy.

Innowacje pozwalają na jednoczesne śledzenie kilku dyscyplin i oglądanie akcji z perspektywy zawodnika.

Nadawca stawia na indywidualne podejście do widza, oferując powiadomienia o sukcesach i znaczniki najważniejszych chwil.

Zobacz, jak technologiczny postęp wpłynie na odbiór zmagań olimpijskich w najbliższych latach.

Drony i Multiview, czyli jak WBD przybliża kibiców do akcji

Warner Bros. Discovery we współpracy z Olympic Broadcasting Services (OBS) wdraża rozwiązania mające na celu zatarcie granicy między widzem a areną sportową. Fundamentem tej strategii stały się zaawansowane rozwiązania technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bezzałogowych statków powietrznych.

- Wprowadzenie dronów w wielu dyscyplinach sportowych na Igrzyskach było, szczerze mówiąc, przełomem. To, w połączeniu z nowymi funkcjami dostępnymi na naszych platformach streamingowych, rewolucjonizuje sposób oglądania i konsumpcji Igrzysk - uważa Scott Young, Wiceprezes Wykonawczy (EVP) w WBD Sports Europe.

Funkcja Multiview to prawdziwy hit, umożliwiający śledzenie nawet czterech transmisji w tym samym czasie na jednym wyświetlaczu. Według danych przekazanych przez Younga, z tego rozwiązania korzysta już co trzeci użytkownik platform streamingowych Eurosportu i HBO Max. Odbiorcy otrzymali szereg narzędzi poprawiających komfort oglądania:

Możliwość wyboru dowolnej transmisji na żywo spośród setek sesji i finałów medalowych.

System znaczników, który pozwala błyskawicznie odnaleźć kluczowe fragmenty rywalizacji.

Alerty informujące o zdobytych złotych krążkach oraz spersonalizowane listy ulubionych treści.

Komentarz sportowy realizowany w ponad 20 językach europejskich.

Dostępność relacji live w serwisach HBO Max oraz Player.pl (w pakiecie International).

"Oglądaj co chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz". Wizja przyszłości transmisji

Scott Young definiuje przyszłość mediów sportowych jako erę totalnej wolności wyboru. To widz ma pełną kontrolę nad doborem treści, czasu i urządzenia. Eurosport łączy szeroki, ogólnoeuropejski zasięg z koncentracją na dyscyplinach istotnych dla konkretnych rynków narodowych. Aby zrealizować ten ambitny plan, WBD opracowało platformę technologiczną iBuild. System ten odbiera sygnał bezpośrednio od OBS, a następnie przetwarza go i wysyła do odbiorców. Skalę przedsięwzięcia obrazują Igrzyska w Paryżu, gdzie obsłużono ponad 50 równoległych strumieni wideo.

- Wizja przyszłości transmisji sportów multidyscyplinarnych to właśnie możliwość oglądania tego, co się chce, kiedy i gdzie się chce. Dlatego też ta technologia będzie nam towarzyszyć aż do Igrzysk w Brisbane w 2032 roku i wszystkich kolejnych wydarzeń - wyjaśnia Young.

W tych dyscyplinach drony robią największe wrażenie

Rosnąca obecność dronów w transmisjach to nie tylko moda, ale w niektórych przypadkach gwarancja niesamowitych wrażeń wizualnych. Nowoczesny sprzęt pozwala widzom poczuć się niemal jak uczestnik zawodów.

- Dzięki dronom mamy możliwość zabrania widzów w podróż w dół toru saneczkowego – śledząc każdego zawodnika, niezależnie od tego, czy jest to saneczkarstwo, bobsleje czy skeleton. Zjazd z góry w wyścigach narciarskich to coś niesamowitego. Dron śledzący zawodnika sprawia, że naprawdę czujesz, że jesteś z nim w tej podróży - podkreśla Scott Young.

Podobny poziom imersji zapewniają ujęcia z zawodów w łyżwiarstwie szybkim oraz kolarstwie torowym. Użycie zwrotnych dronów FPV pozwala lepiej zrozumieć dynamikę tych sportów i maksymalnie przybliża kibica do centrum wydarzeń. Wszystkie transmisje z nadchodzących imprez dostępne będą na antenach Eurosportu oraz w serwisie HBO Max.