„Farma”: Andrzej ma ogromną władzę. Jego decyzja wywoła wojnę w programie

Katarzyna Garwolińska
2026-02-19 13:21

Dzisiejszy odcinek programu „Farma” zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w tym sezonie. Andrzej, który w ostatnim starciu zdobył przewagę, musi teraz wskazać uczestnika do pojedynku. Jego decyzja może całkowicie zmienić układ sił w gospodarstwie. Stawką jest nie tylko dalszy udział w programie, ale także szansa na wygraną w wysokości 200 tysięcy złotych.

Autor: Polsat Grupa uczestników programu "Farma" idąca na zewnątrz, w tym Andrzej w czerwonej koszuli w kratę i czarnej bandanie, obok niego kobieta w fioletowej chuście i barwnym swetrze, a dalej inni. Oczekują na rozwój wydarzeń w programie "Farma", o których możesz przeczytać na Super Seriale.

Co wydarzy się w dzisiejszym odcinku „Farmy”?

Po zwycięstwie w rywalizacji Andrzej zdobył dużą władzę. Teraz stanie przed najtrudniejszym wyborem - będzie musiał wskazać jednego z uczestników do pojedynku eliminacyjnego. To od niego zależy, kto stanie do walki o pozostanie w programie. To jednak nie koniec napięcia. Każda z grup w gospodarstwie wybierze dodatkowo po jednej osobie ze swojego składu. Oznacza to, że do starcia mogą stanąć osoby, które dotąd czuły się bezpieczne.

Pojedynek nagłej śmierci - kto odpadnie z „Farmy”?

Nadchodzący pojedynek będzie miał charakter nagłej śmierci. Przegrany natychmiast pożegna się z programem i straci szansę na zdobycie głównej nagrody. Emocje sięgną zenitu, ponieważ decyzje podejmowane dziś mogą wpłynąć na dalszy przebieg całego sezonu „Farmy”. Widzowie zastanawiają się, czy Andrzej zdecyduje się na ruch strategiczny i wskaże najsłabsze ogniwo, czy może postawi na bardziej ryzykowną zagrywkę.

Kim jest Andrzej z programu „Farma”?

Andrzej ma 31 lat i pochodzi z Żywca, choć obecnie mieszka w Oslo. Pracuje jako kelner i nie ukrywa, że marzy o karierze w modelingu. Jest osobą, która lubi rywalizację i nie boi się odważnych decyzji. Wychował się na wsi, dlatego realia życia blisko natury nie są mu obce. Jednocześnie potrafi być nieprzewidywalny – raz otwarty i towarzyski, innym razem zamknięty w sobie. To właśnie ta mieszanka cech sprawia, że jego decyzja w programie „Farma” może zaskoczyć zarówno uczestników, jak i widzów.

Kiedy i gdzie oglądać „Farmę”?

Nowe odcinki programu „Farma” emitowane są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30 w Polsacie. W piątki widzowie mogą oglądać program o 19:55. Dzisiejszy odcinek zapowiada się wyjątkowo dramatycznie. Czy decyzja Andrzeja rozpocznie prawdziwą wojnę w gospodarstwie? Odpowiedź już dziś w Polsacie.

