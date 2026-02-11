Aktor z "Rycerza Siedmiu Królestw" grał wcześniej w "Grze o tron". Mógł wam jednak umknąć

Poczucie humoru Iry Parkera, twórcy "Rycerza Siedmiu Królestw", nie wszystkim przypadło do gustu. Fekalne żarty i gargantuiczne penisy (do dobra, jeden gargantuiczny penis) przewijały się przez wszystkie dotychczasowe odcinki, ale to właśnie obsceniczne zachowanie ser Otho Brackena, który w dość... osobliwy i wulgarny sposób odmówił walki za Dunka w czwartym odcinku, spotkało się z największą krytyką. W tak podniosłym momencie mogliśmy sobie bowiem darować żenujące żarty.

Przejdźmy jednak do meritum. Rzeczonym mężczyzną w istocie był ser Otho Bracken (a nie, jak uparcie twierdzą niektórzy, Clegane), czyli drugi syn lorda Brackena. Trzy lata przed wydarzeniami z "Rycerza Siedmiu Królestw" ser Otho zyskał przydomek "Bestia", gdy podczas turnieju w Królewskiej Przystani brutalnie zabił lorda Quentyna Blackwooda. Musicie wiedzieć, że Brackenowie i Blackwoodowie to tacy westeroscy Kargul i Pawlak - sąsiedzi, którzy od zarania dziejów toczą ze sobą konflikt, choć nikt już nawet nie pamięta, o co właściwie poszło. Gdy w nowelce George'a R. R. Martina nasz poczciwy Dunk (Peter Claffey) dotarł na łąki Ashford, szybko się zorientował, że Blackwoodwie rozbili swój namiot... na drugim końcu pola niż Brackenowie, by tym razem obyło się bez rozlewu krwi.

Eric Nolan zagrał i w "Grze o tron" i w "Rycerzu Siedmiu Królestw"

Rolę ser Otho Brackena w "Rycerzu Siedmiu Królestw" kreuje Eric Nolan - aktor słynący z epizodycznych występów w popularnych serialach kostiumowych. Mogliśmy go zobaczyć m.in. u boku Ragnara, Hvitserka czy Haralda Pięknowłosego w "Wikingach", Geralta z Rivii w netflixowym "Wiedźminie", a także... Jona Snow w "Grze o tron". Tak się bowiem składa, że Eric Nolan związany był z serialem matką przez pięć lat (2014-2019) i wcielał się w jednego z Dzikich zza Muru.

Dwa seriale, trzy różne role, czyli od "Gry o tron" do "Rodu smoka"

Eric Nolan nie jest pierwszym aktorem, który pojawił się w dwóch różnych serialach ze świata "Gry o tron". Jefferson Hall zadebiutował w świecie Westeros w pierwszym sezonie serialu matki jako ser Hugh z Doliny, który zginął (bynajmniej nie przypadkiem) w Turnieju Namiestnika, następnie zaś powrócił w podwójnej roli w "Rodzie smoka" jako bracia bliźniacy Tyland i Jason Lannisterowie.

Innym przykładem jest Eddie Eyre, który w szóstym sezonie "Gry o tron" pojawił się jako ser Gerold Hightower, lord dowódca Gwardii Królewskiej Aerysa II Targaryena, a w piątym odcinku drugiego sezonu "Rodu smoka" zagrał żołnierza stronnictwa Zielonych, który ogłaszał w stolicy pokonanie księżniczki Rhaenys i jej smoczycy Meleys pod Gawronim Gniazdem.

"Rycerz Siedmiu Królestw" chyli się ku końcowi, ale Dunk i Jajo szybko do nas wrócą

Pierwszy sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" liczy tylko sześć odcinków, zatem za niespełna dwa tygodnie obejrzymy finał. Nie martwcie się jednak, drugi sezon już się kręci i ma zadebiutować w 2027 roku. A kolejny (jeśli HBO zdecyduje się na realizację) rok po nim. Sezonów może być łącznie nawet 15, bo choć Ira Parker adaptuje nowelki George'a R. R. Martina, autor dał mu dodatkowe materiały, na których będzie mógł oprzeć scenariusz.

George podzielił się ze mną jeszcze 10-12 opowiadaniami, poza tymi trzema, które zostały już wydane - potwierdził twórca "Rycerza Siedmiu Królestw" podczas ostatniego Q&A na Reddicie.