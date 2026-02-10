Co łączy "Rycerza Siedmiu Królestw" i 8. sezon "Gry o tron"? Zdradzamy spoilerowe smaczki

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-02-10 4:21

"Rycerz Siedmiu Królestw" nakreśla nam historię, która rozegrała się na ok. sto lat przed tym jak Robert Baratheon zawitał do Winterfell, by prosić Neda Starka, aby został jego namiestnikiem. Stulecie to oczywiście kawał czasu, nie zmienia to jednak faktu, że w "Grze o tron" znajdziemy sporo "smaczków" dotyczących przygód Dunka i Jaja. Nawet w tym koszmarnym ósmym sezonie. Ostrzegam - tekst zawiera dość sporo spoilerów, więc czytacie na własną odpowiedzialność.

Piękne nawiązania do Rycerza Siedmiu Królestw w 8. sezonie Gry o tron

i

Autor: Helen Sloan/Steffan Hill/HBO/ Materiały prasowe

"Rycerz Siedmiu Królestw" został nam zaspoilerowany w "Grze o tron" i to niejednokrotnie. W czwartym odcinku trzeciego sezonu Joffrey Baratheon oprowadza Margaery Tyrell po Wielkim Sepcie Baelora (króla Baelora I Błogosławionego, nie tego którego poznaliśmy w "Rycerzu...") i nakreśla jej losy wybranych Targaryenów. Zdradził jej (i nam), że Rhaenyra z "Rodu smoka" została zamordowana przez własnego brata, który rzucił ją swemu smokowi na pożarcie, a także, że gdyby w Westeros przyznawano nagrodę Darwina, z pewnością powędrowałaby ona w ręce Aeriona Targaryena. Pięknolicy potwór, który stanął na drodze naszemu poczciwemu Dunkowi, pod koniec życia oszalał już do reszty i postanowił ukończyć swą przemianę w smoka. W tym celu wypił cały dzban dzikiego ognia (tej zielonej substancji, którą później Cersei wysadziła wspomniany sept) i... ugotował się od środka.

Maester Aemon z Nocnej Straży zdradził nam zaś prawdziwą tożsamość Jaja, zanim chłopiec w ogóle zawitał na naszych ekranach. Fakt, iż w rzeczywistości jest on Aegonem Targaryenem był olbrzymim zwrotem akcji w trzecim odcinku "Rycerza Siedmiu Królestw", ale tylko dla tych widzów, którzy nie pamiętali, jak stary Aemon wspominał swego brata Jaja na łożu śmierci. W pierwszym sezonie "Gry o tron" zaspoilerował też, że Maekar Targaryen zostanie kiedyś królem, a po nim właśnie nasz słodki Jajo - jako Aegon V Niespodziewany.

Z opowieści Starej Niani z Winterfell wiedzieliśmy, że poczciwy Dunk nie tylko przeżyje Próbę Siedmiu, ale z czasem zostanie jednym z najsłynniejszych rycerzy w historii Siedmiu Królestw. Do pieca dowalił Joffrey, gdy w czwartym sezonie przeglądał Białą Księgę Gwardii Królewskiej i zwrócił uwagę na aż cztery strony zapisane na temat ser Duncana Wysokiego. Warto też wspomnieć opowieść Olenny Tyrell, która jako młódka zaręczona była z księciem ze smoczego rodu - nie zdradziła wówczas jego tożsamości, ale z książek wiemy, że był to książę Daeron, jeden z synów Jaja.

Timothée Chalamet o filmie "Wielki Marty"

Piękne nawiązania do "Rycerza Siedmiu Królestw" w 8. sezonie "Gry o tron"

Nawet w późniejszych odsłonach "Gry o tron", w których twórcy niemal zapomnieli już o istnieniu kanonu książkowego, znaleźć możemy odniesienia do "Rycerza Siedmiu Królestw". Szczególnie interesujące są te z drugiego odcinka ósmego sezonu, gdy bohaterowie gromadzą się w Winterfell i wyczekują bitwy z armią Nocnego Króla, a ser Jaime Lannister pasuje wówczas Brienne na rycerza. Co ma to wspólnego z Dunkiem? A no to, że George R. R. Martin ujawnił, iż Brienne jest potomkinią ser Duncana Wysokiego (to by tłumaczyło jej potężny wzrost), a odcinek, w którym zostaje ona rycerzem nosi tytuł... "Rycerz Siedmiu Królestw".

"Jenny of Oldstones" i awantura Dunka i Jaja z Lyonelem Baratheonem

W tym samym odcinku Daenerys dowiaduje się, że (zgodnie z kanonem serialowym) Jon Snow jest w rzeczywistości synem jej brata Rhaegara i Lyanny Stark, a Podrick śpiewa kultową już piosenkę "Jenny of Oldstones", której autorem był... właśnie Rhaegar. Sama Jenny istniała zresztą naprawdę i była dziewczyną z gminu, w której zakochał się książę Duncan Targaryen, pierworodny syn Jaja, i zrezygnował nawet z tytułu następcy Żelaznego Tronu, by móc pojąć ją za żonę. To doprowadziło do konfliktu z Lyonelem Baratheonem, gdyż wspomniany książę był zaręczony z jego córką. Gdy zaręczyny zerwano, Lyonel wypowiedział posłuszeństwo Aegonowi i wywołał rebelię, która nie potrwała jednak zbyt długo i zakończyła się pojedynkiem Dunka z Lyonelem. Baratheon przegrał, a panowie doszli ostatecznie do porozumienia, gdy Jajo zaproponował rękę swej córki dziedzicowi Lyonela, Ormundowi. I w ten oto sposób nasz słodki Jajo stał się pradziadkiem nie tylko Daenerys, ale też Roberta, Stannisa i Renly'ego.

gra o tron
platforma Max
Rycerz Siedmiu Królestw
Ród smoka
Seriale HBO
Max
HBO
George R. R. Martin