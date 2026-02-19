Zniknięcie w "M jak miłość". Zrozpaczony Piotrek próbuje ratować brata

Gdzie jest Paweł? Czy 1911 odcinek "M jak miłość" to wyjaśni?

Najnowszy, 1911. odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Fabuła przeniesie widzów do września, co oznacza, że od tragicznej śmierci i pogrzebu Franki miną już ponad dwa miesiące. Mimo upływu czasu, Paweł wciąż nie wróci do domu, zostawiając pod opieką innych swojego syna, Antosia. Bliscy wdowca będą odchodzić od zmysłów, nie mając pojęcia, gdzie mężczyzna przebywa i w jakim jest stanie psychicznym.

Tajemnicze zniknięcie Pawła i brak wieści w 1911. odcinku "M jak miłość"

Narastający niepokój sprawi, że w domu przy ulicy Deszczowej dojdzie do spotkania kryzysowego. Oprócz gospodarzy, Kingi i Piotrka, pojawią się tam również Magda z Andrzejem Budzyńskim. Wszyscy będą bezradni wobec milczenia Zduńskiego. Jedyną osobą, która utrzyma z nim jakikolwiek, choćby szczątkowy kontakt, pozostanie jego matka, Marysia.

Trudne wspomnienia o zmarłej France

Zgromadzeni przyjaciele nie będą w stanie uciec od tematu tragedii. Kinga głośno wyrazi żal po stracie szwagierki, która odeszła zdecydowanie za wcześnie, osieracając Antosia i zostawiając męża w rozpaczy. Zduńska zauważy, że śmierć nastąpiła w najgorszym momencie, gdy para rozpoczynała budowę wymarzonego domu w Grabinie. Bolesna sytuacja uświadomi wszystkim zebranym, jak nieprzewidywalny i kruchy bywa los.

Emocjonalny telefon Piotrka do brata

Atmosfera przygnębienia pchnie Piotrka do działania. Mężczyzna wyjdzie do ogrodu, by po raz kolejny spróbować połączyć się z bliźniakiem. Choć Zduński nie odbierze telefonu, jego brat się nie podda. Zostawi na poczcie głosowej dramatyczne nagranie, w którym będzie błagał o powrót do domu i zajęcie się synem.

Kiedy nastąpi powrót Zduńskiego?

Niestety, interwencja prawnika nie przyniesie natychmiastowego skutku. Widzowie muszą przygotować się na to, że wdowiec nie ujawni swojej kryjówki przynajmniej do połowy marca. Rodzina oraz przyjaciele nadal będą żyli w niepewności co do miejsca jego pobytu. Izolacja Pawła będzie się przedłużać, co sprawi, że Piotrek zacznie podejrzewać najgorsze scenariusze dotyczące losów swojego brata.