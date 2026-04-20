"Gliniarze": streszczenie odcinka 1192

Ostatnie wydarzenia w serialu "Gliniarze" pokazały brutalne oblicze miasta i skomplikowaną naturę policyjnej pracy. Cała historia zaczęła się od niepokojącej wiadomości wysłanej przez dorosłą córkę pewnego adwokata, której ciało odnaleziono wkrótce potem. Choć pierwsze ślady wskazywały na typową gangsterską egzekucję, Olgierd i Krzysiek musieli dokładnie zbadać każdy dostępny trop. Detektywi od razu wzięli pod lupę przestępcę, który wcześniej otwarcie groził ojcu ofiary, szukając dowodów jego winy. Jednak to dopiero wyniki sekcji zwłok rzuciły na całą sprawę zupełnie nowe światło, zmieniając całkowicie kierunek prowadzonego śledztwa. Pora zatem przekonać się, jakie wyzwania przygotował los dla stołecznych funkcjonariuszy w nadchodzącym odcinku.

"Gliniarze" odc. 1192 - streszczenie

Ratowniczka Małgorzata, która jest spokrewniona z Adamem, zostaje poddana brutalnej napaści w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Razem ze swoim kolegą z zespołu cudem unikają najgorszego i udaje im się wyjść z tego zdarzenia z życiem. Dość szybko okazuje się, że mężczyzna, któremu ratownicy próbowali udzielić pomocy, ma ścisłe powiązania z grupami przestępczymi. Adam i Olga rozpoczynają intensywne śledztwo, a zebrane przez nich tropy prowadzą prosto do rosyjskiej mafii, która ulokowała swoje interesy w jednej z miejscowości pod Warszawą. Finałem działań operacyjnych jest bardzo niebezpieczne spotkanie funkcjonariuszy z uzbrojonymi przestępcami.

"Gliniarze" odc. 1192 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial kryminalny o warszawskich detektywach od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy nowy odcinek to kolejna okazja, by zobaczyć pracę policji od kuchni. Przygotowana historia z pewnością zainteresuje każdego, kto lubi szybkie zwroty akcji i mroczne zagadki stolicy. Najlepiej zarezerwować sobie czas po południu, aby śledzić losy funkcjonariuszy na bieżąco przed telewizorem. Odcinek numer 1192 zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten codzienny serial to prawdziwa gratka dla miłośników policyjnych pościgów i trudnych śledztw prowadzonych w samym sercu Warszawy. Każdy epizod pokazuje starcie twardych policjantów z brutalną rzeczywistością świata zbrodni, gdzie o sukcesie decyduje spryt oraz doskonałe przygotowanie zawodowe. Losy detektywów przeplatają się z dynamicznymi akcjami, które nie dają ani chwili wytchnienia i pokazują mroczne oblicze stolicy. To produkcja idealna dla osób, które cenią sobie klimat współczesnych kryminałów i chcą zobaczyć, jak wygląda walka o sprawiedliwość. W serialu występują:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)