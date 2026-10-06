W poprzednim odcinku Oliwia wciąż miała na głowie długi i komornika, a przed szpitalem zaliczyła stłuczkę na parkingu. Właśnie wtedy poznała Samira, który przyleciał z Dubaju na staż do Leśnej Góry. Po wspólnym dyżurze nowy kolega złożył jej zaskakującą propozycję. Matylda i Jadzia po raz kolejny zaprosiły Darka na kolację, licząc, że Falkowicz w końcu go zaakceptuje. Profesor miał jednak własny plan na miłosne życie córki. Gdy poznał Samira, od razu uznał go za idealnego kandydata dla Matyldy. Na SOR trafił starszy mężczyzna po ataku padaczki oraz pacjenci po gorączce sobotniej nocy. Do Leśnej Góry przyleciała też z Hiszpanii doktor Wiktoria Consalida.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Na dobre i na złe” odcinek 1001 - streszczenie

Wiktoria zaopiekuje się zrozpaczoną Blanką. Podczas szczerej rozmowy wyzna córce, że rozstała się z mężem. Doktor Consalida postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i na własną rękę ruszy na poszukiwania zaginionej wnuczki. Jej działania doprowadzą do kolejnego ataku w parku. Napięta sytuacja skończy się krwawym starciem lekarki z komisarzem Biegunem. Falkowicz nadal będzie próbował znaleźć Matyldzie nową miłość. Profesor spróbuje wyswatać córkę z Tomaszkiem i stażystą Julkiem Czają. W szpitalu będzie też ratował Mundka po groźnym wypadku i krwotoku tętniczym.

„Na dobre i na złe” odcinek 1001 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1001 odcinek „Na dobre i na złe” TVP2 wyemituje w środę, 14 października 2026 roku, o godzinie 20:50. W Leśnej Górze Wiktoria rozpocznie desperackie poszukiwania zaginionej wnuczki. Jej działania szybko doprowadzą do niebezpiecznej sytuacji.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, emitowany w TVP2 od 1999 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie w szpitalu w Leśnej Górze. Losy lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pacjentów łączą medyczne dramaty z prywatnymi problemami bohaterów. Są tu diagnozy, operacje, trudne dyżury i decyzje podejmowane pod presją czasu. Równie ważne pozostają związki, przyjaźnie, ambicje oraz rodzinne konflikty. W serialu występują m.in.:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan