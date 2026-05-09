Eurowizja 2026 - ceremonia otwarcia. Kiedy i gdzie oglądać turkusowy dywan? [TRANSMISJA]

Eurowizja 2026 - turkusowy dywan. Kiedy?

Eurowizja 2026 oficjalnie rozpocznie się w niedzielę, 10 maja. Uroczysta ceremonia otwarcia odbędzie się w Wiedniu, w którym organizowany jest tegoroczny konkurs. Organizatorzy postanowili zorganizować wielkie otwarcie na placu przed ratuszem miasta. To właśnie tam przygotowany zostanie długi dywan, który będzie w kolorze turkusowym. Uczestnicy Eurowizji przejdą nim, zaprezentują stroje wieczorowe, zapozują do zdjęć i odpowiedzą na pytania dziennikarzy. Zobaczymy tam między innymi Alicję Szemplińską, czyli reprezentantkę Polski, która już w pierwszym półfinale zaśpiewa piosenkę "Pray". Zapowiedziano także dodatkowe atrakcje. Gdzie będzie można obejrzeć wydarzenie w internecie? Oto najważniejsze informacje o transmisji.

Eurowizja 2026 - ceremonia otwarcia. Transmisja, godzina

Transmisja z ceremonia otwarcia 70. Konkursu Piosenki Eurowizji rozpocznie się o godzinie 17:00 i ma potrwać około dwie godziny. Będzie można je obejrzeć na YouTube na kanale Eurovision Song Contest oraz na oficjalnym profilu na TikToku. Niestety, Telewizja Polska nie zdecydowała się na transmisję wydarzenia w telewizji, dlatego też uroczystość można obejrzeć tylko w internecie. Link znajdziecie niżej w tym artykule.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.