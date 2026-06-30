"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 972

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W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a napięte relacje między domownikami doprowadziły do przełomowych decyzji. Mimo ostrych zarzutów ze strony matki i siostry, Poyraz twardo stanął murem za swoją żoną i postanowił wyprowadzić się z nią oraz Yusufem z domu rodzinnego. Tymczasem Semih wpadł na trop sugerujący, że to małżeństwo mogło być jedynie fikcją, co skłoniło go do natychmiastowego rozpoczęcia śledztwa w tej sprawie. Wątek obyczajowy uzupełniło spotkanie Aynur z matką Sinana, po którym Isl, choć poczuła się urażona szczerością dziewczyny, wyraziła chęć ponownego zobaczenia się z nią. Równocześnie Cansel i Sibel cieszyły się z sukcesu swojej intrygi, jednak wizyta u położnej Sukran pokazała, że plan fałszywego oskarżenia kogoś o spowodowanie poronienia nie był tak doskonały, jak zakładały. Zatem co przyniesie kolejny odcinek tej pełnej zawiłości historii?
"Dziedzictwo" odc. 972 - streszczenie
Czarna przez zupełny przypadek wchodzi w posiadanie wiedzy na temat tajnej umowy, którą zawarli między sobą Sinan oraz Aynur. Druga z kobiet jest przerażona tym faktem i gorąco prosi znalazczynię dokumentu o zachowanie tej informacji wyłącznie dla siebie. W tym samym czasie Nana wraz z Poyrazem rozpoczynają przygotowania do wspólnego życia i podejmują decyzję o wynajęciu mieszkania. Zanim jednak znajdą docelowy lokal, planują tymczasowo zamieszkać w stolarni, natomiast mały Yusuf znajdzie schronienie u Merta. Czarna decyduje się na szczerą rozmowę z Ibrahimem, dając mu wyraźnie do zrozumienia, że ich wspólna przyszłość dobiegła końca. Ponadto Sinan i Aynur otrzymują nietypowe zadanie polegające na zatańczeniu tanga przed Islą.
"Dziedzictwo" odc. 972 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Planując popołudniowy wypoczynek przed telewizorem, warto sprawdzić aktualną ramówkę, by nie przegapić najnowszych perypetii bohaterów. Stacja regularnie udostępnia kolejne epizody, dbając o to, by opowieść zachowała swoją ciągłość. Jeśli zależy Państwu na poznaniu dalszych losów, najlepiej nastawić odbiorniki o wyznaczonej porze. Ten konkretny epizod zostanie pokazany 8 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Serial to propozycja dla osób, które uwielbiają śledzić zawiłe relacje międzyludzkie i wielkie powroty po życiowych zakrętach. Chociaż wiele się tu zmieniło od pierwszego odcinka, produkcja wciąż trzyma w napięciu i potrafi zaskoczyć rozwojem sytuacji między nowymi parami. Fani z pewnością docenią sposób, w jaki twórcy prowadzą wątek Nany i Poyraza, dając im szansę na nowy początek. Jeśli szukacie czegoś, co łączy klasyczną turecką estetykę z nowoczesnym podejściem do fabuły, to trafiliście idealnie. Obsada tego serialu to m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)