"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 972

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a napięte relacje między domownikami doprowadziły do przełomowych decyzji. Mimo ostrych zarzutów ze strony matki i siostry, Poyraz twardo stanął murem za swoją żoną i postanowił wyprowadzić się z nią oraz Yusufem z domu rodzinnego. Tymczasem Semih wpadł na trop sugerujący, że to małżeństwo mogło być jedynie fikcją, co skłoniło go do natychmiastowego rozpoczęcia śledztwa w tej sprawie. Wątek obyczajowy uzupełniło spotkanie Aynur z matką Sinana, po którym Isl, choć poczuła się urażona szczerością dziewczyny, wyraziła chęć ponownego zobaczenia się z nią. Równocześnie Cansel i Sibel cieszyły się z sukcesu swojej intrygi, jednak wizyta u położnej Sukran pokazała, że plan fałszywego oskarżenia kogoś o spowodowanie poronienia nie był tak doskonały, jak zakładały. Zatem co przyniesie kolejny odcinek tej pełnej zawiłości historii?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 972 - streszczenie

Czarna przez zupełny przypadek wchodzi w posiadanie wiedzy na temat tajnej umowy, którą zawarli między sobą Sinan oraz Aynur. Druga z kobiet jest przerażona tym faktem i gorąco prosi znalazczynię dokumentu o zachowanie tej informacji wyłącznie dla siebie. W tym samym czasie Nana wraz z Poyrazem rozpoczynają przygotowania do wspólnego życia i podejmują decyzję o wynajęciu mieszkania. Zanim jednak znajdą docelowy lokal, planują tymczasowo zamieszkać w stolarni, natomiast mały Yusuf znajdzie schronienie u Merta. Czarna decyduje się na szczerą rozmowę z Ibrahimem, dając mu wyraźnie do zrozumienia, że ich wspólna przyszłość dobiegła końca. Ponadto Sinan i Aynur otrzymują nietypowe zadanie polegające na zatańczeniu tanga przed Islą.

"Dziedzictwo" odc. 972 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planując popołudniowy wypoczynek przed telewizorem, warto sprawdzić aktualną ramówkę, by nie przegapić najnowszych perypetii bohaterów. Stacja regularnie udostępnia kolejne epizody, dbając o to, by opowieść zachowała swoją ciągłość. Jeśli zależy Państwu na poznaniu dalszych losów, najlepiej nastawić odbiorniki o wyznaczonej porze. Ten konkretny epizod zostanie pokazany 8 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Serial to propozycja dla osób, które uwielbiają śledzić zawiłe relacje międzyludzkie i wielkie powroty po życiowych zakrętach. Chociaż wiele się tu zmieniło od pierwszego odcinka, produkcja wciąż trzyma w napięciu i potrafi zaskoczyć rozwojem sytuacji między nowymi parami. Fani z pewnością docenią sposób, w jaki twórcy prowadzą wątek Nany i Poyraza, dając im szansę na nowy początek. Jeśli szukacie czegoś, co łączy klasyczną turecką estetykę z nowoczesnym podejściem do fabuły, to trafiliście idealnie. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)