"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 972

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-30 7:24

W nadchodzącym 972. odcinku serialu "Dziedzictwo" dojdzie do niespodziewanego odkrycia, które postawi jedną z bohaterek w trudnej sytuacji. Czarna dowiaduje się o tajemnicy skrywanej przez Sinana i Aynur, co zmusza ją do podjęcia decyzji o milczeniu. Jednocześnie kobieta musi zmierzyć się z bolesną prawdą dotyczącą jej małżeństwa z Ibrahimem.

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a napięte relacje między domownikami doprowadziły do przełomowych decyzji. Mimo ostrych zarzutów ze strony matki i siostry, Poyraz twardo stanął murem za swoją żoną i postanowił wyprowadzić się z nią oraz Yusufem z domu rodzinnego. Tymczasem Semih wpadł na trop sugerujący, że to małżeństwo mogło być jedynie fikcją, co skłoniło go do natychmiastowego rozpoczęcia śledztwa w tej sprawie. Wątek obyczajowy uzupełniło spotkanie Aynur z matką Sinana, po którym Isl, choć poczuła się urażona szczerością dziewczyny, wyraziła chęć ponownego zobaczenia się z nią. Równocześnie Cansel i Sibel cieszyły się z sukcesu swojej intrygi, jednak wizyta u położnej Sukran pokazała, że plan fałszywego oskarżenia kogoś o spowodowanie poronienia nie był tak doskonały, jak zakładały. Zatem co przyniesie kolejny odcinek tej pełnej zawiłości historii?

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"Dziedzictwo" odc. 972 - streszczenie

Czarna przez zupełny przypadek wchodzi w posiadanie wiedzy na temat tajnej umowy, którą zawarli między sobą Sinan oraz Aynur. Druga z kobiet jest przerażona tym faktem i gorąco prosi znalazczynię dokumentu o zachowanie tej informacji wyłącznie dla siebie. W tym samym czasie Nana wraz z Poyrazem rozpoczynają przygotowania do wspólnego życia i podejmują decyzję o wynajęciu mieszkania. Zanim jednak znajdą docelowy lokal, planują tymczasowo zamieszkać w stolarni, natomiast mały Yusuf znajdzie schronienie u Merta. Czarna decyduje się na szczerą rozmowę z Ibrahimem, dając mu wyraźnie do zrozumienia, że ich wspólna przyszłość dobiegła końca. Ponadto Sinan i Aynur otrzymują nietypowe zadanie polegające na zatańczeniu tanga przed Islą.

"Dziedzictwo" odc. 972 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planując popołudniowy wypoczynek przed telewizorem, warto sprawdzić aktualną ramówkę, by nie przegapić najnowszych perypetii bohaterów. Stacja regularnie udostępnia kolejne epizody, dbając o to, by opowieść zachowała swoją ciągłość. Jeśli zależy Państwu na poznaniu dalszych losów, najlepiej nastawić odbiorniki o wyznaczonej porze. Ten konkretny epizod zostanie pokazany 8 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Serial to propozycja dla osób, które uwielbiają śledzić zawiłe relacje międzyludzkie i wielkie powroty po życiowych zakrętach. Chociaż wiele się tu zmieniło od pierwszego odcinka, produkcja wciąż trzyma w napięciu i potrafi zaskoczyć rozwojem sytuacji między nowymi parami. Fani z pewnością docenią sposób, w jaki twórcy prowadzą wątek Nany i Poyraza, dając im szansę na nowy początek. Jeśli szukacie czegoś, co łączy klasyczną turecką estetykę z nowoczesnym podejściem do fabuły, to trafiliście idealnie. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Mężczyzna z zarostem, w czarnej skórzanej kurtce, spogląda w prawą stronę z zamyśloną miną, z otwartą dłonią w geście pytania. Zdjęcie ilustruje odcinek 972 serialu Dziedzictwo, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
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