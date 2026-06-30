"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 907

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-30 7:12

W 907. odcinku serialu "Akacjowa 38" na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące manipulacji, jakich dopuszczano się w otoczeniu mieszkańców. Blanca otrzymuje od bliskiej osoby przedmiot, który przywraca jej nadzieję na odnalezienie zaginionego dziecka. Kobieta musi teraz zdecydować, czy zaufać nowym tropom i podjąć ryzykowne poszukiwania w towarzystwie Diega.

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" doszło do kilku istotnych wydarzeń, które mocno skomplikowały codzienne życie bohaterów. Pułkownik zmagał się z nagłą utratą wzroku i uznał swój stan za karę za dawne grzechy, więc odmawiał przyjęcia pomocy, a Silvia nie rozumiała jego nieuprzejmego zachowania. Ursula natomiast z pełną stanowczością dążyła do zwolnienia Paquita z funkcji nocnego stróża w związku z jego pocałunkiem z Florą. Choć dziewczyna starała się go bronić, jej starania ostatecznie okazały się zupełnie bezskuteczne. W międzyczasie Riera zaproponował Diegowi współpracę w działaniach skierowanych bezpośrednio przeciwko Ursuli. Czego zatem można spodziewać się po dalszym rozwoju tych wszystkich wątków?

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"Akacjowa 38" odc. 907 - streszczenie

Leonor wraz z innymi sąsiadami z ulicy Akacjowej poznaje treść nagrania pozostawionego przez Cristinę Novoa. Z relacji wynika, że kobieta była szantażowana i zmuszana do kłamstw przez podstępną Ursulę. W tym samym czasie Diego przynosi Blance dzwoneczek aniołów odnaleziony na terenie klasztoru. Znalezisko sprawia, że kobieta ponownie wierzy w to, że jej syn żyje i zamierza go szukać u boku Diega. Służba postanawia wykorzystać nieobecność gospodarzy i urządza w mieszkaniu don Ramona zabawę w arystokratów. Dodatkowo okazuje się, że Luisa Checa nie było na liście jeńców, ponieważ zmarł on wcześniej na gruźlicę, a El Pena zbiera się na szczere wyznanie wobec Flory.

"Akacjowa 38" odc. 907 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści z niecierpliwością wyczekują każdego kolejnego popołudnia, aby zasiąść przed telewizorami. Stacja dba o to, by przygody mieszkańców Madrytu z początku ubiegłego wieku były dostępne dla szerokiego grona odbiorców w stałym paśmie. Warto zarezerwować sobie czas w środku tygodnia, aby nie przegapić najnowszych wątków tej kostiumowej produkcji. Premiera "Akacjowa 38" o numerze 907 zaplanowana jest na 8 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański hit podbił serca Polaków swoim niesamowitym klimatem i dbałością o historyczne detale. Śledzimy tu codzienne problemy i wielkie dramaty rodzin mieszkających w eleganckiej kamienicy, gdzie pod maską uprzejmości kryją się mroczne tajemnice. Twórcy przygotowali mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które sprawiają, że od ekranu trudno się oderwać. Jeśli lubicie produkcje pełne intryg i pięknych kostiumów, ten tytuł z pewnością zostanie z wami na dłużej. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Kobieta z ciemnymi, upiętymi włosami, ubrana w elegancką czarną marynarkę, białą bluzkę z falbanami i koronkowym zdobieniem oraz perłowy naszyjnik z dużym czarnym wisiorkiem. Wyraża zamyślenie i spokój. Więcej o losach bohaterów przeczytasz na naszym portalu.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie