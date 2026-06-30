"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 907

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" doszło do kilku istotnych wydarzeń, które mocno skomplikowały codzienne życie bohaterów. Pułkownik zmagał się z nagłą utratą wzroku i uznał swój stan za karę za dawne grzechy, więc odmawiał przyjęcia pomocy, a Silvia nie rozumiała jego nieuprzejmego zachowania. Ursula natomiast z pełną stanowczością dążyła do zwolnienia Paquita z funkcji nocnego stróża w związku z jego pocałunkiem z Florą. Choć dziewczyna starała się go bronić, jej starania ostatecznie okazały się zupełnie bezskuteczne. W międzyczasie Riera zaproponował Diegowi współpracę w działaniach skierowanych bezpośrednio przeciwko Ursuli. Czego zatem można spodziewać się po dalszym rozwoju tych wszystkich wątków?

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"Akacjowa 38" odc. 907 - streszczenie

Leonor wraz z innymi sąsiadami z ulicy Akacjowej poznaje treść nagrania pozostawionego przez Cristinę Novoa. Z relacji wynika, że kobieta była szantażowana i zmuszana do kłamstw przez podstępną Ursulę. W tym samym czasie Diego przynosi Blance dzwoneczek aniołów odnaleziony na terenie klasztoru. Znalezisko sprawia, że kobieta ponownie wierzy w to, że jej syn żyje i zamierza go szukać u boku Diega. Służba postanawia wykorzystać nieobecność gospodarzy i urządza w mieszkaniu don Ramona zabawę w arystokratów. Dodatkowo okazuje się, że Luisa Checa nie było na liście jeńców, ponieważ zmarł on wcześniej na gruźlicę, a El Pena zbiera się na szczere wyznanie wobec Flory.

"Akacjowa 38" odc. 907 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści z niecierpliwością wyczekują każdego kolejnego popołudnia, aby zasiąść przed telewizorami. Stacja dba o to, by przygody mieszkańców Madrytu z początku ubiegłego wieku były dostępne dla szerokiego grona odbiorców w stałym paśmie. Warto zarezerwować sobie czas w środku tygodnia, aby nie przegapić najnowszych wątków tej kostiumowej produkcji. Premiera "Akacjowa 38" o numerze 907 zaplanowana jest na 8 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański hit podbił serca Polaków swoim niesamowitym klimatem i dbałością o historyczne detale. Śledzimy tu codzienne problemy i wielkie dramaty rodzin mieszkających w eleganckiej kamienicy, gdzie pod maską uprzejmości kryją się mroczne tajemnice. Twórcy przygotowali mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które sprawiają, że od ekranu trudno się oderwać. Jeśli lubicie produkcje pełne intryg i pięknych kostiumów, ten tytuł z pewnością zostanie z wami na dłużej. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)