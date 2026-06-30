"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 907

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W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" doszło do kilku istotnych wydarzeń, które mocno skomplikowały codzienne życie bohaterów. Pułkownik zmagał się z nagłą utratą wzroku i uznał swój stan za karę za dawne grzechy, więc odmawiał przyjęcia pomocy, a Silvia nie rozumiała jego nieuprzejmego zachowania. Ursula natomiast z pełną stanowczością dążyła do zwolnienia Paquita z funkcji nocnego stróża w związku z jego pocałunkiem z Florą. Choć dziewczyna starała się go bronić, jej starania ostatecznie okazały się zupełnie bezskuteczne. W międzyczasie Riera zaproponował Diegowi współpracę w działaniach skierowanych bezpośrednio przeciwko Ursuli. Czego zatem można spodziewać się po dalszym rozwoju tych wszystkich wątków?
"Akacjowa 38" odc. 907 - streszczenie
Leonor wraz z innymi sąsiadami z ulicy Akacjowej poznaje treść nagrania pozostawionego przez Cristinę Novoa. Z relacji wynika, że kobieta była szantażowana i zmuszana do kłamstw przez podstępną Ursulę. W tym samym czasie Diego przynosi Blance dzwoneczek aniołów odnaleziony na terenie klasztoru. Znalezisko sprawia, że kobieta ponownie wierzy w to, że jej syn żyje i zamierza go szukać u boku Diega. Służba postanawia wykorzystać nieobecność gospodarzy i urządza w mieszkaniu don Ramona zabawę w arystokratów. Dodatkowo okazuje się, że Luisa Checa nie było na liście jeńców, ponieważ zmarł on wcześniej na gruźlicę, a El Pena zbiera się na szczere wyznanie wobec Flory.
"Akacjowa 38" odc. 907 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani hiszpańskich opowieści z niecierpliwością wyczekują każdego kolejnego popołudnia, aby zasiąść przed telewizorami. Stacja dba o to, by przygody mieszkańców Madrytu z początku ubiegłego wieku były dostępne dla szerokiego grona odbiorców w stałym paśmie. Warto zarezerwować sobie czas w środku tygodnia, aby nie przegapić najnowszych wątków tej kostiumowej produkcji. Premiera "Akacjowa 38" o numerze 907 zaplanowana jest na 8 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ten hiszpański hit podbił serca Polaków swoim niesamowitym klimatem i dbałością o historyczne detale. Śledzimy tu codzienne problemy i wielkie dramaty rodzin mieszkających w eleganckiej kamienicy, gdzie pod maską uprzejmości kryją się mroczne tajemnice. Twórcy przygotowali mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które sprawiają, że od ekranu trudno się oderwać. Jeśli lubicie produkcje pełne intryg i pięknych kostiumów, ten tytuł z pewnością zostanie z wami na dłużej. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)