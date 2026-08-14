Julka na odwyku z nowym chłopakiem i nowym nałogiem w "Na Wspólnej"?

Igor zaciągnie Julkę na odwyk w odcinku 4291 "Na Wspólnej"

W 4291 odcinku serialu "Na Wspólnej" Julka będzie kontynuować pobyt w ośrodku terapii uzależnień, walcząc z nałogiem narkotykowym. Igor wykaże się nieugiętością, zwłaszcza że po odkryciu prawdy, nastolatka nadal brała i oszukiwała najbliższych. Gdy miarka wreszcie się przebierze, Nowak siłą doprowadzi córkę na terapię, ignorując jej protesty i mając świadomość, że to jedyny sposób na ratunek.

Uzależniona Julka początkowo będzie stawiać opór przed pobytem w ośrodku, jednak Igor pozostanie nieczuły na jej płacz. Ojciec zrozumie, że tylko w ten sposób odetnie córkę od substancji odurzających. Choć dziewczyna rzeczywiście odstawi narkotyki z powodu braku dostępu do nich, w 4291 odcinku "Na Wspólnej" może grozić jej inne niebezpieczeństwo.

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Nowy chłopak i papierosy w 4291 odcinku "Na Wspólnej"

Podczas pobytu w ośrodku, w 4291 odcinku "Na Wspólnej" Julka nawiąże bliższą relację z nowym chłopakiem, który będzie miał problem z paleniem. Co gorsza, namówi on dziewczynę do spróbowania papierosów, przypominając w ten sposób historię z Leonem i narkotykami, która zakończyła się potężnym uzależnieniem córki Igora.

Pojawia się zatem pytanie: czy w 4291 odcinku "Na Wspólnej" historia się powtórzy i po pokonaniu jednego nałogu, Julka wpadnie w sidła kolejnego? Czy dziewczyna uzależni się od nikotyny w trakcie trwania odwyku?

Igor i Leon poznają nowego chłopaka Julki w odcinku 4291 "Na Wspólnej"

Istnieje szansa, że w 4291 odcinku "Na Wspólnej" sytuacja nie rozwinie się tak dramatycznie, ponieważ nowego znajomego Julki szybko poznają Igor i Leon. Obaj mężczyźni złożą wizytę w ośrodku, a chłopak przywita ich z papierosem, co z pewnością nie spotka się z aprobatą. Leon od razu wyczuje w nim konkurenta.

Zarówno Leon, jak i Igor będą za wszelką cenę chcieli uchronić Julkę przed ponownym upadkiem. Czy uda im się zainterweniować i zapobiec uzależnieniu od nikotyny w 4291 odcinku "Na Wspólnej"? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki serialu.