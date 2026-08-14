Igor odwiedzi Julkę na odwyku w "Na Wspólnej". Zaskakujący zwrot akcji

Igor nie ulegnie szantażom córki. Julka w zamkniętym ośrodku

W 4291. odcinku "Na Wspólnej" widzowie zobaczą, jak Igor powróci do ośrodka leczenia uzależnień, gdzie wcześniej zostawi swoją córkę. Zdradzamy, że zbuntowana nastolatka będzie stawiała potężny opór, grożąc nawet ojcu odebraniem sobie życia, jeśli ten umieści ją na odwyku. Choć początkowo uda jej się go odwieść od tej decyzji, ponowne sięgnięcie po narkotyki ostatecznie przekreśli jej szanse.

Dziennikarz będzie musiał użyć siły, by doprowadzić 16-latkę na spotkanie z dyrektorem placówki (Tomasz Sut). Zarówno ojciec, jak i szef ośrodka pozostaną niewzruszeni, pomimo piorunującego spojrzenia uzależnionej dziewczyny. Igor, uodporniony na manipulacje i łzy córki, opuścił budynek sam, ignorując jej ostatnie błagania o litość.

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Nowa twarz Julki na odwyku. Kim jest chłopak z papierosem?

Sytuacja zmieni się diametralnie w 4291. odcinku, gdy Igor ponownie przyjedzie odwiedzić córkę. Ku jego zaskoczeniu, Julka będzie sprawiała wrażenie spokojnej i pozbawionej dawnej złości. Co więcej, dziewczyna przedstawi ojcu i towarzyszącemu mu Leonowi swojego nowego znajomego. Chłopak prawdopodobnie nie wzbudzi ich sympatii, witając ich z papierosem w ustach.

Ani Igor, ani Leon (Borys Otawa) nie będą pewnie zdawać sobie sprawy, że nastolatka zdążyła już spróbować palenia tytoniu. Pozostaje mieć nadzieję, że opiekunowie wykażą się większą czujnością niż w przeszłości. W końcu problemy z narkotykami również zaczęły się od jednorazowego eksperymentu zainicjowanego przez Leona.

Rozmowa z dyrektorem ośrodka. Koniec terapii czy manipulacja?

Wiele wskazuje na to, że w najnowszym odcinku "Na Wspólnej" dla Igora nie będzie powodów do niepokoju o kolejny nałóg Julki. Spotkanie z dyrektorem ośrodka przebiegnie w bardzo pozytywnej atmosferze. Zarówno Nowakówna, jak i jej ojciec będą wyraźnie usatysfakcjonowani, prawdopodobnie za sprawą pochwał ze strony szefa placówki.

Pozostaje jednak otwarte pytanie, czy 4291. odcinek przyniesie definitywny i szczęśliwy koniec zmagań 16-latki z uzależnieniem. Niewykluczone, że dziewczyna jedynie stworzy pozory, by jak najszybciej opuścić mury ośrodka. Widzowie wkrótce przekonają się, czy Julka ulegnie pokusie narkotyków lub wpadnie w szpony nowego nałogu.