"Akacjowa 38", odc. 935, 936, 937, 938, 939 - streszczenie. Co wydarzy się 17-21 sierpnia 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 935. Poniedziałek 17.08.2026

Pułkownik Valverde jest operowany na zaćmę. Niestety, po operacji wciąż nic nie widzi. Riera informuje Diega i Blancę, że Samuel uczestniczył w napaści na ich powóz i usiłował zabić brata. Don Felipe ratuje El Penę od kary śmierci. Samuel przejmuje od Carmen opiekę nad Moisesem. Lecz gdy Diego i Blanca wracają do domu, nie zastają Samuela ani Moisesa. Okazuje się, że dziecko zachorowało i leży w szpitalu.

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"Akacjowa 38" - odcinek 936. Wtorek 18.08.2026

Samuel zabrał gorączkującego Moisesa do szpitala. Diego i Blanca wiedzą, że coś knuje, dlatego udają, iż dają się nabrać. Tymczasem dziecko wydaje się całkiem zdrowe. Mimo operacji pułkownik Valverde nie odzyskuje wzroku. W ponurym nastroju wraca do domu. Z nikim nie chce rozmawiać. Lolita nie chce, by Antonito zobaczył zepsuty przez nią wynalazek. Dlatego zaciąga go do łóżka, ale chcąc zachować czystość, usypia go ziołowym wywarem.

"Akacjowa 38" - odcinek 937. Środa 19.08.2026

Gdy Blanca z Diegiem postanawiają zabrać Moisesa ze szpitala, dziecko znów dostaje gorączki. Lolita wyznaje Antońito, że zepsuła wynalazek. A on postanawia ulepszyć działanie wycieraczek samochodowych. El Peńa sam spłaci don Felipe. Ińigo, przynaglany przez Leonor, czyni z niego wspólnika i współwłaściciela La Deliciosy. Lucia dowiaduje się, że niejaki markiz Valmez zapisał jej w spadku miesięczną rentę w wysokości tysiąca peset.

"Akacjowa 38" - odcinek 938. Czwartek 20.08.2026

Wszyscy martwią się chorobą Moisesa. Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się don Felipe. Arturo robi słabe postępy i jest już skłonny skorzystać z pomocy specjalisty. Flora jest bardzo szczęśliwa, choć El Peńa nie spieszy się, by się z nią zaręczyć. Antonio stara się usprawnić swój wynalazek i zdążyć dostarczyć projekt na konkurs. Jednak don Ramon upiera się, że syn musi odbywać spotkania z klientami. Silvia martwi się, że jej oprawca, Blasco, może wyjść z więzienia.

"Akacjowa 38" - odcinek 939. Piątek 21.08.2026

Lekarz przekupiony przez Samuela odmawia współpracy i przekazuje Moisesa swojemu koledze. Samuel jest wściekły, bo to oznacza niepowodzenie jego planu. Antonito spóźnia się o kilka minut i jego wynalazek nie zostaje dopuszczony do konkursu. Lolita terroryzuje jurorów, którzy nie dość, że zmieniają zdanie, to jeszcze nagradzają Antonita pierwszym miejscem. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy i odzyskuje nadzieję na odzyskanie zdolności widzenia.