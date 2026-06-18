"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 960

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Ostatnio w serialu "Dziedzictwo" wydarzyło się naprawdę sporo, a nieoczekiwane zwroty akcji postawiły bohaterów w trudnym położeniu. Na komisariat trafił zagubiony chłopiec, którego matka została zatrzymana, i co ciekawe, to właśnie przy Sinanie maluch poczuł się najbezpieczniej. W tym samym czasie sytuacja Nany wyglądała na beznadziejną, gdyż mimo wysiłków Ferita i Sinana groziła jej nieunikniona deportacja. Z pomocą w ostatniej chwili przyszedł Poyraz, ale ratunek wiązał się z koniecznością wzięcia przez nich nagłego ślubu. Choć małżeństwo pozwoliło Nanie ponownie zobaczyć się z Yusufem, to lęk przed reakcją Cennet sprawił, że poprosiła ona Poyraza o czasowe ukrycie prawdy przed bliskimi. Czego zatem można spodziewać się w kolejnych odsłonach tej opowieści?
"Dziedzictwo" odc. 960 - streszczenie
Bolesne wspomnienia z lat dziecięcych skłaniają Sinana do zabrania Cana do swojego domu. Tak nagły gest zaskakuje Aynur, która z zaciekawieniem obserwuje, jak mężczyzna odnajduje wspólny język z dzieckiem i sprawnie nawiązuje z nim kontakt. Tymczasem Poyraz próbuje nakłonić Nanę, by ta w końcu przestała ukrywać przed rodziną fakt zawarcia małżeństwa. Kobieta ma jednak poważne obawy przed szczerym wyznaniem Cennet, zwłaszcza że ta regularnie daje jej do zrozumienia, że nie jest mile widziana w ich wspólnym domu. W tym samym czasie Volkan, biorąc przykład z Ferita, postanawia porzucić dotychczasowe życie i przenieść się do Eskisehir. Liczy na to, że zmiana otoczenia pozwoli mu na pomyślne rozpoczęcie nowego etapu u boku Nese.
"Dziedzictwo" odc. 960 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów regularnie zasiada przed ekranami, aby śledzić codzienne losy bohaterów tej tureckiej produkcji. Jeśli zastanawiacie się, kiedy nastąpi najbliższa okazja do poznania dalszych perypetii Nany i Poyraza, warto sprawdzić aktualną ramówkę telewizyjną. Nowe wątki zostaną zaprezentowane już niebawem, więc najlepiej zarezerwować sobie czas w popołudniowym paśmie nadawcy. Premierowa emisja 960. odcinka "Dziedzictwa" odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2026 roku, o godzinie 16:00 na antenie TVP1.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to historia, która przez lata przeszła sporą metamorfozę, zaskakując kolejnymi zwrotami akcji i zmianami w życiu głównych postaci. Choć początki opowieści skupiały się na Seher i Yamanie, obecne sezony koncentrują się na losach Nany, która po wielu trudnych chwilach próbuje odnaleźć spokój u boku Poyraza. Serial wciąż przyciąga uwagę dzięki barwnym postaciom drugoplanowym i skomplikowanym relacjom rodzinnym. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z tym tytułem, warto wiedzieć, że w produkcji występują m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)