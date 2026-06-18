"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 960

Ostatnio w serialu "Dziedzictwo" wydarzyło się naprawdę sporo, a nieoczekiwane zwroty akcji postawiły bohaterów w trudnym położeniu. Na komisariat trafił zagubiony chłopiec, którego matka została zatrzymana, i co ciekawe, to właśnie przy Sinanie maluch poczuł się najbezpieczniej. W tym samym czasie sytuacja Nany wyglądała na beznadziejną, gdyż mimo wysiłków Ferita i Sinana groziła jej nieunikniona deportacja. Z pomocą w ostatniej chwili przyszedł Poyraz, ale ratunek wiązał się z koniecznością wzięcia przez nich nagłego ślubu. Choć małżeństwo pozwoliło Nanie ponownie zobaczyć się z Yusufem, to lęk przed reakcją Cennet sprawił, że poprosiła ona Poyraza o czasowe ukrycie prawdy przed bliskimi. Czego zatem można spodziewać się w kolejnych odsłonach tej opowieści?

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"Dziedzictwo" odc. 960 - streszczenie

Bolesne wspomnienia z lat dziecięcych skłaniają Sinana do zabrania Cana do swojego domu. Tak nagły gest zaskakuje Aynur, która z zaciekawieniem obserwuje, jak mężczyzna odnajduje wspólny język z dzieckiem i sprawnie nawiązuje z nim kontakt. Tymczasem Poyraz próbuje nakłonić Nanę, by ta w końcu przestała ukrywać przed rodziną fakt zawarcia małżeństwa. Kobieta ma jednak poważne obawy przed szczerym wyznaniem Cennet, zwłaszcza że ta regularnie daje jej do zrozumienia, że nie jest mile widziana w ich wspólnym domu. W tym samym czasie Volkan, biorąc przykład z Ferita, postanawia porzucić dotychczasowe życie i przenieść się do Eskisehir. Liczy na to, że zmiana otoczenia pozwoli mu na pomyślne rozpoczęcie nowego etapu u boku Nese.

"Dziedzictwo" odc. 960 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów regularnie zasiada przed ekranami, aby śledzić codzienne losy bohaterów tej tureckiej produkcji. Jeśli zastanawiacie się, kiedy nastąpi najbliższa okazja do poznania dalszych perypetii Nany i Poyraza, warto sprawdzić aktualną ramówkę telewizyjną. Nowe wątki zostaną zaprezentowane już niebawem, więc najlepiej zarezerwować sobie czas w popołudniowym paśmie nadawcy. Premierowa emisja 960. odcinka "Dziedzictwa" odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2026 roku, o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to historia, która przez lata przeszła sporą metamorfozę, zaskakując kolejnymi zwrotami akcji i zmianami w życiu głównych postaci. Choć początki opowieści skupiały się na Seher i Yamanie, obecne sezony koncentrują się na losach Nany, która po wielu trudnych chwilach próbuje odnaleźć spokój u boku Poyraza. Serial wciąż przyciąga uwagę dzięki barwnym postaciom drugoplanowym i skomplikowanym relacjom rodzinnym. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z tym tytułem, warto wiedzieć, że w produkcji występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)