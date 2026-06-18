"Panna młoda": streszczenie odcinka 131

Serial "Panna młoda" przyzwyczaił już wszystkich do nagłych zwrotów akcji, a ostatnie wydarzenia tylko potwierdziły, jak bardzo skomplikowane są losy tutejszych rodzin. Cemil kategorycznie odmówił rozmowy z Hancer oraz Cihanem, przez co dystans między nimi stał się jeszcze trudniejszy do pokonania. W tym samym czasie Yonca ze strachu przed Tajjarem wciąż przebywała w domu Derji, szukając tam dla siebie bezpiecznego schronienia. Prawdziwy przełom nastąpił jednak, gdy Beyza podstępem weszła do nowej posiadłości Hancer i poznała głęboko skrywaną tajemnicę Cihana. Na domiar złego Nusrte podjął próbę zastraszenia Mukadder, ale jego groźby okazały się zupełnie nieskuteczne. Pora sprawdzić, jakie niespodzianki przyniesie kolejny odcinek w serialu.

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"Panna młoda" odc. 131 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Fadime stanowczo nakazuje Sinem, aby ta jak najszybciej zakończyła swój romans z Melihem. Yasemin zauważa, że Beyza zachowuje się bardzo dziwnie, co zaczyna ją mocno niepokoić. W tym samym czasie zazdrosna kobieta postanawia działać i potajemnie zakrada się do letniego domku. Beyza nie jest w stanie znieść widoku szczęśliwych Cihana oraz Hancer, którzy spędzają tam wspólne chwile. W przypływie desperacji odkręca kurki w kuchence gazowej, stwarzając ogromne niebezpieczeństwo dla domowników.

"Panna młoda" odc. 131 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym dowie się, jak potoczą się losy bohaterów po dramatycznej decyzji Beyzy. Warto więc zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić ani minuty tej opowieści. Produkcja jest emitowana regularnie na antenie Telewizji Polskiej, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych odbiorców. Premiera 131. odcinka serialu "Panna młoda" została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć w kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z tą turecką produkcją, warto wiedzieć, że opowiada ona o losach Hancer i Cihana, których połączyło zaaranżowane małżeństwo. Dziewczyna zgodziła się na ten układ, by opłacić leczenie brata, jednak z czasem między bohaterami narodziło się prawdziwe uczucie. Serial jest pełen intryg, zwłaszcza że w rezydencji wciąż obecna jest była żona głównego bohatera. Cała historia trzyma w napięciu dzięki świetnie dobranej grupie aktorów, którzy wcielają się w swoje role. W serialu występują m.in.:

- Talya Çelebi (jako Hançer)

- Türkseve (jako Cihan)

- Can Tarakçı (jako Cemil)

- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

- Elif Çapkin (jako Yonca)

- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

- Sidal Damar (jako Sinem)

- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

- Türker, Kantar (jako Emir)

- Çisel Kuskan (jako Beyza)

- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)