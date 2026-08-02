Barwy szczęścia. Daria rozkocha w sobie Kodura? To dramatyczne wydarzenie mocno ich zbliży

Daria odmieni codzienność Kodura w Barwach szczęścia

Przejście z wydziału śledczego na stanowisko dzielnicowego to dla Marcina początek zupełnie nowej, policyjnej ścieżki. W tym czasie jego częstą towarzyszką na patrolach stanie się Daria. Na początku doświadczony policjant zachowa duży dystans wobec młodszej koleżanki, ale szybko zorientuje się, że nadają na tych samych falach. Praca ramię w ramię szybko przestanie być dla Kodura jedynie rutynowym obowiązkiem. Towarzystwo Darii pozwoli mu oderwać myśli od przytłaczających problemów osobistych, z którymi zmaga się od dawna. Wyczerpująca walka o życie Renaty i nieustanny stres mocno nadwyrężyły jego stan psychiczny, więc nowa partnerka służbowa da mu potrzebne chwile relaksu.

Trudna sprawa jeszcze bardziej zbliży Kodura i Darię

Serwis swiatseriali.interia.pl donosi, że jedna z policyjnych interwencji przybierze bardzo tragiczny obrót. Marcin i Daria pojadą do mieszkania starszej pani, z którą bliscy stracili kontakt. Niestety, na ratunek nie będzie już szans. Kodur natychmiast dostrzeże na ciele zmarłej niepokojące obrażenia. Policyjny nos podpowie mu, że to nie była zwykła śmierć. Zgłosi swoje obiekcje Majakowi (Łukasz Borowski), jednak ten zareaguje bardzo sceptycznie. W efekcie, między dawnymi kolegami z dochodzeniówki ponownie dojdzie do ostrego spięcia.

Renata przyłapie Darię i Kodura w Barwach szczęścia

Po zamknięciu trudnej interwencji Marcin postanowi pocieszyć Darię, która mocno przeżyje całą sytuację. Mężczyzna położy rękę na jej ramieniu, chcąc dodać wsparcia młodszej policjantce. Właśnie w tym krytycznym momencie zwiastującym kłopoty, na horyzoncie zjawi się Renata. Obserwacja partnera w tak bliskim kontakcie z inną kobietą błyskawicznie uruchomi jej detektywistyczny zmysł.

„To są te twoje nadgodziny w pracy?" – rzuci w stronę mężczyzny, jak informuje portal swiatseriali.interia.pl. Marcin błyskawicznie spróbuje załagodzić sytuację.

„Nie masz powodów do zazdrości" – odpowie partnerce.

Ostatni czas był dla nich niezwykle trudnym sprawdzianem. Renata wpadła w sidła uzależnienia od silnych leków przeciwbólowych, co odbiło się na jej pracy i relacjach z otoczeniem, a ostatecznie doprowadziło do groźnego przedawkowania. To Marcin odnalazł ją w porę, uratował i pomógł w załatwieniu profesjonalnego leczenia w ośrodku zamkniętym.

Chociaż Kodur wciąż deklaruje pełne wsparcie dla partnerki, sam coraz wyraźniej odczuwa potrzebę odpoczynku i zresetowania myśli. Zastanawiające pozostaje, czy więź z Darią utrzyma się w ramach służbowych, czy też zamieni się w głębszą fascynację. Z pewnością jednak nowa koleżanka nie będzie dla niego obojętna.

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