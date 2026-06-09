"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 946

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" skupiły się na dramatycznych poszukiwaniach i trudnych decyzjach, które mocno skomplikowały losy znanych nam postaci. Ferit przeżył prawdziwe chwile grozy, gdy odkrył ucieczkę Deryi oraz fakt porwania Ayse, co natychmiast skłoniło go do rozpoczęcia akcji poszukiwawczej. Sama Ayse w tym trudnym położeniu próbowała zachować zimną krew, starając się nakłonić porywaczkę do nawiązania kontaktu z Feritem. Tymczasem Cansel drżała o własną przyszłość i planowała ucieczkę w obawie przed wydaniem przez Nanę, która jednak odzyskała przytomność i chciała się z nią widzieć. Na domiar wszystkiego Sinan podjął bezskuteczną próbę przekonania Aynur do powrotu do obowiązków zawodowych, lecz ta pozostała nieugięta wobec jego argumentów. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku po tak gęstej atmosferze?

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"Dziedzictwo" odc. 946 - streszczenie

W 946. odcinku "Dziedzictwo" Nana odzyskuje przytomność i otrzymuje informację, że to Poyraz uratował jej życie. Tymczasem Cansel zaczyna odczuwać narastający niepokój w związku ze swoją współpracą z Trucizną, obawiając się, że prawda o ich układzie wyjdzie na jaw. Widzimy również Aynur, która aktywnie podejmuje kroki w celu znalezienia dla siebie nowego zajęcia zarobkowego. Równolegle Ferit nie ustaje w wysiłkach i kontynuuje intensywne poszukiwania zaginionej Ayse. Najbardziej dramatyczny moment następuje jednak, gdy Nana nagle orientuje się, że zupełnie straciła czucie w dolnych kończynach.

"Dziedzictwo" odc. 946 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób, które chcą wiedzieć, jak dalej potoczą się losy Nany po dramatycznym odkryciu dotyczącym jej zdrowia, mamy konkretne informacje o emisji. Warto zaplanować sobie popołudnie, aby móc śledzić ten wątek bez żadnych zakłóceń. Kolejne spotkanie z bohaterami tureckiej produkcji zaplanowano pod koniec tygodnia pracy. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 12 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga osoby lubiące opowieści o wielkiej miłości i skomplikowanych tajemnicach rodzinnych. Choć początkowo śledziliśmy losy Seher i Yamana, scenariusz przeszedł sporą ewolucję, wprowadzając do akcji nowych bohaterów, takich jak Nana czy Poyraz. To świetna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji opowieści o poświęceniu i budowaniu zaufania na nowo. W serialu występuje szerokie grono utalentowanych aktorów, którzy nadają tej historii niepowtarzalny charakter. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)