Farma 6. To nie koniec niespodzianek! Po zakończeniu nagrań ekipa nagle wróciła na plan

Ekipa "Farmy" znów spotkała się na planie

Jeszcze niedawno prowadzący i członkowie ekipy żegnali się z planem po 60 dniach intensywnych nagrań 6. sezonu "Farmy". Wiadomo już, że finałowa trójka została wyłoniona, a zdjęcia do nowych odcinków zakończyły się zgodnie z planem. Okazuje się jednak, że to nie był ostatni raz, kiedy wszyscy spotkali się na gospodarstwie. Na oficjalnym profilu programu pojawiło się nowe nagranie, na którym widać Marcelinę Zawadzką, siostry Krawczyńskie, Szymona Karasia i Beatę Oleszek. Wspólnie zapowiedzieli, że przygotowują dla widzów dodatkową niespodziankę.

"Nagrania sezonu zakończone, a my dziś znów meldujemy się na Farmie, bo szykujemy dla Was coś naprawdę specjalnego 🫶🌾🔥 Jak myślicie, co to będzie? Dajcie swoje typy w komentarzach! 👇" – czytamy pod opublikowanym nagraniem.

Będzie odcinek specjalny?

Produkcja nie zdradza jeszcze, co dokładnie powstaje na gospodarstwie. Sam fakt powrotu całej ekipy na plan już po zakończeniu nagrań sprawił jednak, że wśród fanów natychmiast pojawiły się spekulacje. Wielu widzów podejrzewa, że może chodzić o materiał specjalny związany z 6. sezonem, który zostanie pokazany jeszcze przed premierą nowych odcinków. Na razie twórcy programu pozostawiają wszystko w tajemnicy, skutecznie podsycając zainteresowanie nową edycją.

6. sezon "Farmy" coraz bliżej

Nowy sezon "Farmy" został już w całości nagrany. Przez 60 dni uczestnicy rywalizowali na gospodarstwie, wykonując kolejne zadania i walcząc o miejsce w finale. Wiadomo również, że w nowych odcinkach ponownie zobaczymy Marcelinę Zawadzką, siostry Milenę i Ilonę Krawczyńskie, a także Szymona Karasia i Beatę Oleszek, którzy będą czuwać nad przebiegiem rywalizacji. Na premierę 6. sezonu widzowie muszą jeszcze poczekać, ale najnowsza zapowiedź pokazuje, że twórcy programu mają w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę. Czym okaże się tajemniczy projekt? Tego na razie nie zdradzają.