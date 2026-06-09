"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 314

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" wywróciły życie bohaterów do góry nogami, pozostawiając po sobie spore zaskoczenie dramatycznym obrotem spraw. Suna i Abidin snuli już odważne plany o wspólnej ucieczce za granicę, jednak ich marzenia brutalnie przerwała niebezpieczna awaria hamulców w samochodzie Ferita. Sytuacja stała się jeszcze mroczniejsza, gdy do rodziny dotarła tragiczna wieść o śmierci Aysen, a ciężkie oskarżenie o zabójstwo spadło niespodziewanie na samą Sunę. Szybko wyszło na jaw, że za całym tym podstępnym spiskowaniem stała Wielka Pani, która bez skrupułów pociągała za sznurki z ukrycia. W obliczu narastającego niebezpieczeństwa Ferit wraz z Seyran rozpoczęli gorączkowe poszukiwania dowodów, które mogłyby oczyścić Sunę z niesłusznych zarzutów. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 314 - streszczenie

Ferit i Seyran orientują się, że z systemu szpitalnego zniknęły nagrania zarejestrowane w dniu, w którym zmarła Aysen. Z tego powodu para jest zmuszona szukać innych śladów na własną rękę, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Szczęście uśmiecha się do Seyran, gdy odnajduje kobietę filmującą telefonem to, co działo się na korytarzu placówki. Cała rodzina żyje w dużym napięciu, ponieważ bez tego dowodu Suna może trafić prosto do aresztu. Abidin w akcie desperacji próbuje wpłynąć na swoją matkę, by ta pomogła uratować Sunę przed więzieniem. Mężczyzna posuwa się nawet do szantażu, twierdząc, że jeśli kobieta mu nie pomoże, on sam przyzna się do winy i zniknie z jej życia na zawsze.

"Złoty chłopak" odc. 314 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Perypetie postaci z tej tureckiej produkcji można śledzić regularnie na antenie polskiej telewizji publicznej. Osoby czekające na rozwój wydarzeń wokół Seyran i Ferita nie będą musiały długo zwlekać z poznaniem prawdy. Najnowsza odsłona tej historii pojawi się w ramówce stacji już w połowie czerwca. Odcinek 314 serialu "Złoty chłopak" zostanie wyemitowany 17 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ta turecka telenowela to prawdziwy hit, który od dawna przyciąga przed ekrany miłośników rodzinnych dramatów z nutką luksusu. Opowieść o bogatym dziedzicu i dziewczynie zmuszonej do małżeństwa przeszła długą drogę, serwując po drodze sporo zwrotów akcji. Choć Ferit i Seyran nie są już razem i próbują budować swoją przyszłość u boku innych osób, ich drogi wciąż niebezpiecznie się przecinają. Serial świetnie pokazuje walkę o niezależność w świecie, gdzie pieniądze i rodzinny honor liczą się najbardziej. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Ersin Arıcı (jako Abidin)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Diren Polatoğulları (jako Kazım Şanlı)