Dramat Eweliny w „Na Wspólnej”. Będzie błagać Weronikę o pomoc

Piekło w domu Kalskich w „Na Wspólnej”

W odcinku numer 4279 „Na Wspólnej” Ewelina dotrze do granic wytrzymałości. Wiele wskazuje na to, że obawy Weroniki znajdą potwierdzenie i Greg będzie pastwił się nad małżonką, dołączając do agresji psychicznej także fizyczną. Już po zakończonej kolacji z udziałem Kalskich, prawniczka uzna, że kardiochirurg zachowuje się wobec żony fatalnie i będzie chciała porozmawiać z nią na osobności, co oczywiście wywoła złość mężczyzny. Bliski znajomy Nalepy (Przemysław Sadowski) będzie próbował uśpić ich czujność, rzekomą depresją żony, jednak Roztocka zachowa ostrożność.

Sytuacja nabierze rumieńców, gdy prawniczka przyłapie Ewelinę na zadawaniu sobie ran. Wówczas bez żadnych oporów wejdzie do domu Kalskich, całkowicie ignorując sprzeciw Grega. Początkowo Ewelina będzie próbowała uniknąć bezpośredniego kontaktu, lecz zdeterminowana Roztocka nie odpuści i nie uwierzy w farsę odgrywaną przez jej męża. Kalska pod jej nieobecność będzie doświadczała istnego koszmaru, a gdy padnie ofiarą przemocy fizycznej, postanowi działać. W 4279. odcinku uda się po ratunek prosto do Weroniki.

Koniec milczenia w „Na Wspólnej”! Ewelina poszuka pomocy

Doświadczająca dramatu kobieta ostatecznie znajdzie się w kołnierzu ortopedycznym, co nie powstrzyma agresji ze strony męża. Greg będzie używał siły, aby zatrzeć ślady przed ich córką (Laura Zawadka), która natychmiast oskarży go o wyrządzanie krzywdy matce. Tyran będzie udawał, że nic się nie dzieje, po czym powróci do katowania żony. W końcu, w odcinku 4279 „Na Wspólnej”, Ewelina postanowi uwolnić się od oprawcy, opierając się na wsparciu Weroniki.

Zrozpaczona Kalska wpadnie w ramiona Roztockiej, dla której cała sytuacja będzie całkowicie jasna, niewymagająca słów. Prawniczka straci jakiekolwiek złudzenia co do tego, że przyjaciółka jest ofiarą Grega. Weronika od dawna podejrzewała ten scenariusz, a widok Eweliny w kołnierzu ortopedycznym tylko potwierdzi, że dochodzi tam do regularnego bicia.

Weronika zdoła uratować Ewelinę w "Na Wspólnej"?

Roztocka absolutnie nie zignoruje prośby o ratunek. Wejdzie do jej domu, by asystować podczas pakowania osobistych rzeczy. Jej wsparcie będzie miało ułatwić ucieczkę Eweliny od agresywnego mężczyzny. Jednak rozwój wydarzeń wciąż pozostaje niewiadomą.

Na opublikowanych zdjęciach do odcinka 4279 „Na Wspólnej” można dostrzec Ewelinę w jednym aucie z Gregiem. Pojawia się więc pytanie, czy ostatecznie złamie się i znów powróci pod dach kata? Czy Weronika zdoła wpłynąć na jej decyzję i udaremnić ten krok, czy może to brutalne sceny okażą się punktem zwrotnym? Tego widzowie dowiedzą się z nadchodzących epizodów serialu.

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