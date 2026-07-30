Ranczo. Lucy znów potrzebuje pomocy Babki w Wilkowyjach? Co skrywa nowy sezon?

Lucy i Babka na planie 11. sezonu serialu „Ranczo”

Wielki powrót Amerykanki do podlaskiej wsi w jedenastej serii zapowiada sporą dawkę emocji dla wiernych widzów. Udostępnione materiały zza kulis udowadniają, że twórcy produkcji postanowili kontynuować wątek jednej z najciekawszych znajomości w całej historii tego formatu. Na najnowszym kadrze z planu zdjęciowego obie artystki pozują u swego boku, co błyskawicznie ożywiło wspomnienia o potężnej roli, jaką znachorka odgrywała w życiu głównej bohaterki. Wiejska uzdrowicielka od samego początku imponowała wyostrzonym instynktem, biegłością w ludowych przesądach oraz niepodrabialnym podejściem do rozterek okolicznej ludności. Najświeższa odsłona wyraźnie sugeruje, że ich wspólne wątki znów odegrają kluczową rolę, zwłaszcza w obliczu nadciągających i zupełnie nieoczekiwanych zjawisk.

Dlaczego Babka zielarka z Wilkowyj jest tak ważna dla Lucy?

We wcześniejszych seriach „Rancza” główna bohaterka wielokrotnie opierała się na mądrości znachorki, gdy pozostali sąsiedzi z Wilkowyj kompletnie nie potrafili pojąć jej punktu widzenia. Pomimo wywodzenia się z drastycznie odmiennych środowisk, obie kobiety błyskawicznie nawiązały nić porozumienia. Przyjezdna ze Stanów Zjednoczonych często stawiała czoła lokalnym intrygom, politycznym potyczkom oraz absurdalnym zjawiskom na polskiej prowincji. Z kolei sędziwa mieszkanka wsi zawsze obserwowała rzeczywistość z dużą rezerwą, wewnętrznym opanowaniem i głęboką wiarą w to, że racjonalne wytłumaczenia nie zawsze wystarczają. Ich specyficzna przyjaźń stanowiła jeden z najmocniejszych punktów całej produkcji, zgrabnie przeplatając wątki komediowe z aurą tajemniczości i delikatną nutą wiejskiej magii.

Ilona Ostrowska i nowe wyzwania w 11. sezonie „Rancza”

Jedenasta odsłona zatytułowana „Zemsta wiedźm” zafunduje mieszkańcom słynnej miejscowości całą lawinę nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Producenci gwarantują nie tylko obecność ulubieńców publiczności, ale również debiut nieznanych wcześniej postaci oraz całkowicie nowe niebezpieczeństwa. Zasadniczą funkcję w fabule przejmą tajemnicze czarownice, które brutalnie wtargną w uporządkowaną codzienność tubylców. Uzdrowicielka z lasu przestanie być jedyną mieszkanką utożsamianą z ezoteryką i starodawnymi rytuałami, ponieważ do wsi zawita cała grupa kobiet potrafiących wywrócić lokalny porządek do góry nogami. Właśnie w epicentrum tego chaosu Amerykanka po raz kolejny poszuka schronienia i rady u swojej mądrej przyjaciółki. Chociaż dawna wójtowa zawsze słynęła z niezależności, w Wilkowyjach nieustannie mnożą się sytuacje wymykające się wszelkiej logice.