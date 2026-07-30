Nietrzeźwy kierowca w Małym Rudniku. Zatrzymał go policjant po służbie

Interwencja funkcjonariusza w miejscowości Mały Rudnik

W poniedziałek 27 lipca 2026 roku posterunkowy Jakub Grudziński, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku, przebywał w miejscowości Mały Rudnik. W swoim czasie wolnym od obowiązków służbowych zauważył on kierującego samochodem marki Fiat. Sposób, w jaki poruszał się ten pojazd, a konkretnie jego tor jazdy, wzbudził u funkcjonariusza podejrzenie, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjant, który obecnie przebywa na adaptacji zawodowej w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, podjął decyzję o natychmiastowym zatrzymaniu pojazdu do kontroli.

Przyznał się do wypicia 1,5 litra alkoholu

Po zatrzymaniu Fiata podejrzenia funkcjonariusza szybko się potwierdziły. Sposób, w jaki kierowca odpowiadał na zadawane pytania, jednoznacznie wskazywał na to, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Mężczyzna sam przyznał w rozmowie z policjantem, że kilka godzin wcześniej wypił 1,5 litra alkoholu. Posterunkowy Grudziński bezzwłocznie wyciągnął kluczyki ze stacyjki samochodu, aby uniemożliwić dalszą jazdę, a następnie wezwał na miejsce patrol ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało u kierującego wynik wynoszący prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Konsekwencje dla 39-letniego kierowcy Fiata

Zatrzymanym kierowcą okazał się 39-letni mężczyzna. W związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo mieszkaniec będzie teraz musiał tłumaczyć się przed sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości wiąże się z surowymi karami, o których wymiarze zadecyduje wymiar sprawiedliwości.

Źródło: Policja.pl