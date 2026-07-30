Dramat Basi w 4276. odcinku "Na Wspólnej". Smolny pospieszy z pomocą

Emisja 4276. odcinka "Na Wspólnej" już niebawem. Sprawdź szczegóły

Najnowszy epizod popularnego serialu przyniesie sporo emocji, a Basia wciąż będzie zmagać się z traumą po dramatycznym kroku, na który zdecyduje się Andrzej. Była partnerka z przerażeniem zaobserwuje moment, gdy zdesperowany mężczyzna usiłuje powiesić się we własnym domu.

Dzięki błyskawicznej reakcji bohaterek najgorszemu uda się zapobiec. Basia wespół z Wiolą zdążą oswobodzić mężczyznę ze śmiertelnej pętli. Niemniej jednak, tragiczne sceny, których właśnie będą świadkami, zostawią w ich psychice trwały i bolesny ślad, z którym niełatwo będzie sobie poradzić w kolejnych dniach.

Kryzys Basi po dramatycznych przejściach. Bohaterka zniknie

Poważne załamanie dotknie przede wszystkim Basię, która znacznie gorzej niż Wiola zniesie ciężar ostatnich doświadczeń. Bohaterka zda sobie sprawę, że ujawnienie nielegalnego handlu dyplomami na uczelni Andrzeja przyniesie katastrofalne skutki dla ich bliskich. Jej obawy szybko znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, gdy omal nie dojdzie do tragedii, a Kuba (Kacper Łukasiewicz) i Daniel (Michał Tomala) staną przed widmem utraty ojca.

Nie potrafiąc udźwignąć psychicznego brzemienia po desperackiej próbie odebrania sobie życia przez byłego męża, Basia opuści dom Andrzeja i Wioli, a następnie niespodziewanie przepadnie bez śladu. Przerażony tym faktem Smolny bezzwłocznie zaangażuje się w poszukiwania partnerki. Zwieńczy je sukcesem, gdy odnajdzie zagubioną kobietę na terenie lasu.

Wsparcie Krzysztofa w trudnych chwilach. Smolny uratuje Basię w lesie

Głęboki szok sprawi, że w nowym odcinku Basia będzie desperacko potrzebować ratunku. Krzysztof bez wahania ruszy żonie na ratunek i wkrótce przekaże wieści o jej odnalezieniu. Mężczyzna obejmie zapłakaną Basię, oferując jej tak istotne w tej chwili oparcie. Przed oczami kobiety bowiem wciąż powracać będzie upiorny obraz wiszącego na sznurze Andrzeja.

Warto wspomnieć, że w kolejnym, 4277. odcinku skutki dramatycznej decyzji Andrzeja dadzą się we znaki również Wioli. Nic w tym dziwnego, gdyż skandal z udziałem jej męża odbije się echem na poznańskiej uczelni. Jako naoczny świadek wstrząsającej sceny, kobieta nie zostawi tak po prostu poczynań Brzozowskiego, zwłaszcza że incydent kosztował ją ogrom nerwów.

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