"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 892

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Wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" nabrały ostatnio tempa, rzucając na postacie zupełnie nowe wyzwania. Arturo i Silvia, widząc bezczynność władz wobec żołnierzy uwięzionych na Kubie oraz Filipinach, postanowili zorganizować dla nich pomoc, w co zaangażował się również Esteban. Ta współpraca szybko stała się jednak źródłem napięć, ponieważ Arturo zaczął odczuwać silną zazdrość o nowego sprzymierzeńca swojej partnerki. W tym samym czasie Blanca podzieliła się z Diegiem przekonaniem, że jej syn nadal żyje, co pchnęło ją do podjęcia zdecydowanych kroków. Kobieta wróciła do domu Ursuli oraz Samuela, gdyż podejrzewała ich o bezpośredni udział w porwaniu noworodka. Warto teraz sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek tej opowieści.
"Akacjowa 38" odc. 892 - streszczenie
Jacinto poświęca wolny czas na naukę Liberta zasad układania skomplikowanych pasjansów. W kawiarni La Deliciosa zachodzą spore zmiany, ponieważ Flora decyduje się zatrudnić Iniga Cerverę, chcąc w ten sposób uchronić go przed pobytem za kratkami. Silvia spędza tam długie godziny w towarzystwie Estebana, co prowadzi do spięć z właścicielką lokalu z powodu częstego korzystania z aparatu telefonicznego. Zazdrosny Arturo postanawia ukrócić tę sytuację i instaluje telefon we własnym domu, by mieć wszystko pod kontrolą. Blanka słyszy nocą dzwoneczek aniołów wykonany przez Diega, nie wiedząc, że to część planu jej matki i Samuela, którzy chcą ją ubezwłasnowolnić. Zdesperowana kobieta wybiega na ulicę i w przypływie szaleństwa wyrywa dziecko napotkanej nieznajomej.
"Akacjowa 38" odc. 892 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Polska widownia z niecierpliwością czeka na kolejne odsłony tej kostiumowej opowieści, która od dawna przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. Losy mieszkańców madryckiej kamienicy są prezentowane regularnie w ramówce Telewizji Polskiej, co pozwala na bieżąco śledzić każdą nową intrygę. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Najnowsze wydarzenia będzie można zobaczyć już w połowie czerwca. Premiera 892. odcinka serialu odbędzie się 17 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25 na kanale TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Hiszpańska produkcja zabiera nas w podróż do Madrytu z początków dwudziestego wieku, gdzie bogata scenografia i kostiumy budują wyjątkowy klimat. Życie lokatorów luksusowej kamienicy to niekończące się pasmo sekretów, romansów oraz rodzinnych dramatów, które potrafią trzymać w niepewności do ostatniej minuty. Serial stał się wielkim przebojem i zyskał miano jednej z najchętniej oglądanych telenowel kostiumowych w naszym kraju. To doskonała propozycja dla każdego, kto szuka historii pełnej zwrotów akcji osadzonej w pięknych krajobrazach południowej Europy. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)