"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 892

Wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" nabrały ostatnio tempa, rzucając na postacie zupełnie nowe wyzwania. Arturo i Silvia, widząc bezczynność władz wobec żołnierzy uwięzionych na Kubie oraz Filipinach, postanowili zorganizować dla nich pomoc, w co zaangażował się również Esteban. Ta współpraca szybko stała się jednak źródłem napięć, ponieważ Arturo zaczął odczuwać silną zazdrość o nowego sprzymierzeńca swojej partnerki. W tym samym czasie Blanca podzieliła się z Diegiem przekonaniem, że jej syn nadal żyje, co pchnęło ją do podjęcia zdecydowanych kroków. Kobieta wróciła do domu Ursuli oraz Samuela, gdyż podejrzewała ich o bezpośredni udział w porwaniu noworodka. Warto teraz sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek tej opowieści.

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"Akacjowa 38" odc. 892 - streszczenie

Jacinto poświęca wolny czas na naukę Liberta zasad układania skomplikowanych pasjansów. W kawiarni La Deliciosa zachodzą spore zmiany, ponieważ Flora decyduje się zatrudnić Iniga Cerverę, chcąc w ten sposób uchronić go przed pobytem za kratkami. Silvia spędza tam długie godziny w towarzystwie Estebana, co prowadzi do spięć z właścicielką lokalu z powodu częstego korzystania z aparatu telefonicznego. Zazdrosny Arturo postanawia ukrócić tę sytuację i instaluje telefon we własnym domu, by mieć wszystko pod kontrolą. Blanka słyszy nocą dzwoneczek aniołów wykonany przez Diega, nie wiedząc, że to część planu jej matki i Samuela, którzy chcą ją ubezwłasnowolnić. Zdesperowana kobieta wybiega na ulicę i w przypływie szaleństwa wyrywa dziecko napotkanej nieznajomej.

"Akacjowa 38" odc. 892 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Polska widownia z niecierpliwością czeka na kolejne odsłony tej kostiumowej opowieści, która od dawna przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. Losy mieszkańców madryckiej kamienicy są prezentowane regularnie w ramówce Telewizji Polskiej, co pozwala na bieżąco śledzić każdą nową intrygę. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Najnowsze wydarzenia będzie można zobaczyć już w połowie czerwca. Premiera 892. odcinka serialu odbędzie się 17 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Hiszpańska produkcja zabiera nas w podróż do Madrytu z początków dwudziestego wieku, gdzie bogata scenografia i kostiumy budują wyjątkowy klimat. Życie lokatorów luksusowej kamienicy to niekończące się pasmo sekretów, romansów oraz rodzinnych dramatów, które potrafią trzymać w niepewności do ostatniej minuty. Serial stał się wielkim przebojem i zyskał miano jednej z najchętniej oglądanych telenowel kostiumowych w naszym kraju. To doskonała propozycja dla każdego, kto szuka historii pełnej zwrotów akcji osadzonej w pięknych krajobrazach południowej Europy. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)