W poprzednim odcinku serialu Cennet postanowiła ukarać Nanę i Poyraza za ukrywanie prawdy o ich małżeństwie i zdecydowała o ich natychmiastowym rozdzieleniu. W tym samym czasie policja prowadziła intensywne poszukiwania Turguta, który zniknął po postrzeleniu Sinana. Giray za wszelką cenę chciał doprowadzić do ponownego zatrzymania Aynur, jednak awaria urządzenia monitorującego areszt domowy sprawiła, że kobieta została zamknięta w sypialni razem z rannym Sinanem. Czego teraz się spodziewać?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Dziedzictwo” odcinek 1077 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cennet początkowo będzie chciała rozdzielić Nanę i Poyraza, ale jej nastawienie zmieni się po przeczytaniu poruszającego listu mężczyzny. Pod wpływem jego słów kobieta uwierzy w szczerość ich uczucia i pozwoli im być razem, o ile zgodzą się na tradycyjne zaloty. Zakochani wybiorą się na pierwszą oficjalną randkę, podczas której będą musieli przestrzegać surowych zasad narzuconych przez Cennet. W tym samym czasie Aynur i Sinan zaczną zbliżać się do siebie, spędzając wspólnie czas w areszcie domowym. Tymczasem Turgut dowie się o bardzo złym stanie swojej siostry i zostanie zmuszony do zmiany planów dotyczących ucieczki z kraju.

„Dziedzictwo” odcinek 1077 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1077 odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy, w którym nie brakuje skomplikowanych relacji, rodzinnych tajemnic i wielkich emocji. Głównymi bohaterami są Nana, Poyraz oraz Yusuf, których życie co rusz komplikują intrygi i zazdrość otoczenia. Scenariusz sprawnie łączy wątki romantyczne z sensacyjnymi zwrotami akcji, opartymi na mrocznych sekretach z przeszłości. Postacie często stają przed trudnymi wyborami między lojalnością wobec rodziny a własnymi przekonaniami. Poza dramatycznymi wydarzeniami w serialu znajdziemy też ciekawe wątki obyczajowe z życia mieszkańców rezydencji. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar