Policja odzyskała 9 samochodów w Warszawie i Olsztynie. Auta były warte ponad 1,8 mln zł

Klient przestał płacić raty, samochody zniknęły

Firma podpisała umowę z nowym klientem, który sprawiał wrażenie wiarygodnego. Przed zawarciem umowy przeprowadzono standardową weryfikację: sprawdzono dokumenty oraz wiarygodność i płynność finansową klienta. Według komunikatu nic nie wskazywało wtedy na ryzyko oszustwa. Po pewnym czasie klient przestał regulować raty leasingowe, kontakt z nim się urwał, a samochody zniknęły. Właściciele firmy zgłosili sprawę policji.

Policja odnalazła 9 aut w Warszawie i Olsztynie

Po zgłoszeniu sprawy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa II podjęli działania wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Po przeanalizowaniu zebranych informacji i przeprowadzeniu ustaleń operacyjnych namierzyli samochody ukryte w Warszawie i Olsztynie. Odzyskali i zabezpieczyli 9 aut wartych ponad 1,8 mln zł.

Odzyskane auta wróciły do właściciela

Odnalezione samochody sprawdzono, a następnie zwrócono właścicielowi. Zgromadzone materiały dołączono do postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury. Według policji sprawca przywłaszczenia odpowie za ten czyn. Za przywłaszczenie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl