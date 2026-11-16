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W poprzednim odcinku Olek był tak zagubiony, że zaczął podejrzewać, iż naprawdę mógł zabić Sowińskiego i wymazać to z pamięci z powodu amnezji. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy do kliniki wkroczyła policja i oficjalnie zatrzymała Chodakowskiego, co kompletnie załamało przerażoną Anetę. W międzyczasie Kasia wciąż ukrywała się przed Mariuszem, a Domańska umiejętnie manipulowała Marcinem i Kamą, zapraszając ich na drinka i przedstawiając im swojego męża Artura. Jednocześnie relacja Martyny i Jakuba rozkwitła podczas wspólnego wyjazdu w góry, w trakcie którego Karski wręczył ukochanej komplet kluczy do swojego mieszkania. A co wydarzy się tym razem?
„M jak miłość” odcinek 1960 - streszczenie
Po aresztowaniu męża Aneta będzie na skraju załamania nerwowego, a w pracy będzie musiała dodatkowo znosić złośliwe komentarze kolegów. Prawdziwe niebezpieczeństwo nadejdzie jednak wieczorem, gdy po powrocie do mieszkania kobieta zastanie w nim gangstera Wójcika. Kasia spotka się z Jakubem i wyzna mu, że miała romans z Sowińskim, sugerując przy tym, że dyrektora mógł zabić z zazdrości Mariusz. Na pożegnanie przekaże Karskiemu zaklejoną kopertę i wymusi na nim obietnicę, że otworzy ją dopiero po jej śmierci. W tym samym czasie Kama szczerze porozmawia z Lilką i uświadomi jej, że kłamstwami rujnuje własne życie. Gdy dziewczyna spróbuje wycofać się z układu z Domańską, Elżbieta zacznie jej grozić.
„M jak miłość” odcinek 1960 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 1960. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany o godzinie 20:50 na antenie TVP2 we wtorek, 24 listopada 2026 roku.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, skupiającym się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Akcja toczy się głównie w malowniczej Grabinie, Gródku i Warszawie, pokazując codzienne życie bohaterów, ich dylematy oraz problemy sercowe. Widzowie śledzą losy kolejnych pokoleń, które mierzą się z chorobami i zdradami, ale zawsze mogą liczyć na rodzinne wsparcie. Serial ceniony jest za realistyczne przedstawienie relacji międzyludzkich oraz ciepłą atmosferę domowego ogniska. W obsadzie produkcji występują:
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
- Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
- Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
- Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
- Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)