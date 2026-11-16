„M jak miłość”: streszczenie odcinka 1960

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-16 8:03

W 1960. odcinku serialu „M jak miłość” przerażona Aneta po powrocie do domu zastanie w nim gangstera Wójcika. Kasia wyzna Jakubowi prawdę o swoim romansie z Sowińskim i przekaże mu tajemniczą kopertę, którą Karski będzie mógł otworzyć dopiero po jej śmierci. Tymczasem Elżbieta zacznie grozić Lilce, gdy ta spróbuje wycofać się z dotychczasowego układu.

Uśmiechnięci Aneta i Olek z serialu M jak miłość stoją przytuleni w parku. O losach bohaterów przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Olek był tak zagubiony, że zaczął podejrzewać, iż naprawdę mógł zabić Sowińskiego i wymazać to z pamięci z powodu amnezji. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy do kliniki wkroczyła policja i oficjalnie zatrzymała Chodakowskiego, co kompletnie załamało przerażoną Anetę. W międzyczasie Kasia wciąż ukrywała się przed Mariuszem, a Domańska umiejętnie manipulowała Marcinem i Kamą, zapraszając ich na drinka i przedstawiając im swojego męża Artura. Jednocześnie relacja Martyny i Jakuba rozkwitła podczas wspólnego wyjazdu w góry, w trakcie którego Karski wręczył ukochanej komplet kluczy do swojego mieszkania. A co wydarzy się tym razem?

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

„M jak miłość” odcinek 1960 - streszczenie

Po aresztowaniu męża Aneta będzie na skraju załamania nerwowego, a w pracy będzie musiała dodatkowo znosić złośliwe komentarze kolegów. Prawdziwe niebezpieczeństwo nadejdzie jednak wieczorem, gdy po powrocie do mieszkania kobieta zastanie w nim gangstera Wójcika. Kasia spotka się z Jakubem i wyzna mu, że miała romans z Sowińskim, sugerując przy tym, że dyrektora mógł zabić z zazdrości Mariusz. Na pożegnanie przekaże Karskiemu zaklejoną kopertę i wymusi na nim obietnicę, że otworzy ją dopiero po jej śmierci. W tym samym czasie Kama szczerze porozmawia z Lilką i uświadomi jej, że kłamstwami rujnuje własne życie. Gdy dziewczyna spróbuje wycofać się z układu z Domańską, Elżbieta zacznie jej grozić.

„M jak miłość” odcinek 1960 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 1960. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany o godzinie 20:50 na antenie TVP2 we wtorek, 24 listopada 2026 roku.

Polecany artykuł:

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, skupiającym się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Akcja toczy się głównie w malowniczej Grabinie, Gródku i Warszawie, pokazując codzienne życie bohaterów, ich dylematy oraz problemy sercowe. Widzowie śledzą losy kolejnych pokoleń, które mierzą się z chorobami i zdradami, ale zawsze mogą liczyć na rodzinne wsparcie. Serial ceniony jest za realistyczne przedstawienie relacji międzyludzkich oraz ciepłą atmosferę domowego ogniska. W obsadzie produkcji występują:

  • Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
  • Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
  • Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
  • Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
  • Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
  • Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
  • Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
  • Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
  • Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
  • Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
  • Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
  • Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
  • Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
„M jak miłość”: streszczenie odcinka 1959
Galeria zdjęć 9
m jak miłość
M jak miłość streszczenia

ROLKI