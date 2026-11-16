W poprzednim odcinku Olek był tak zagubiony, że zaczął podejrzewać, iż naprawdę mógł zabić Sowińskiego i wymazać to z pamięci z powodu amnezji. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy do kliniki wkroczyła policja i oficjalnie zatrzymała Chodakowskiego, co kompletnie załamało przerażoną Anetę. W międzyczasie Kasia wciąż ukrywała się przed Mariuszem, a Domańska umiejętnie manipulowała Marcinem i Kamą, zapraszając ich na drinka i przedstawiając im swojego męża Artura. Jednocześnie relacja Martyny i Jakuba rozkwitła podczas wspólnego wyjazdu w góry, w trakcie którego Karski wręczył ukochanej komplet kluczy do swojego mieszkania. A co wydarzy się tym razem?

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„M jak miłość” odcinek 1960 - streszczenie

Po aresztowaniu męża Aneta będzie na skraju załamania nerwowego, a w pracy będzie musiała dodatkowo znosić złośliwe komentarze kolegów. Prawdziwe niebezpieczeństwo nadejdzie jednak wieczorem, gdy po powrocie do mieszkania kobieta zastanie w nim gangstera Wójcika. Kasia spotka się z Jakubem i wyzna mu, że miała romans z Sowińskim, sugerując przy tym, że dyrektora mógł zabić z zazdrości Mariusz. Na pożegnanie przekaże Karskiemu zaklejoną kopertę i wymusi na nim obietnicę, że otworzy ją dopiero po jej śmierci. W tym samym czasie Kama szczerze porozmawia z Lilką i uświadomi jej, że kłamstwami rujnuje własne życie. Gdy dziewczyna spróbuje wycofać się z układu z Domańską, Elżbieta zacznie jej grozić.

„M jak miłość” odcinek 1960 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 1960. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany o godzinie 20:50 na antenie TVP2 we wtorek, 24 listopada 2026 roku.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, skupiającym się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Akcja toczy się głównie w malowniczej Grabinie, Gródku i Warszawie, pokazując codzienne życie bohaterów, ich dylematy oraz problemy sercowe. Widzowie śledzą losy kolejnych pokoleń, które mierzą się z chorobami i zdradami, ale zawsze mogą liczyć na rodzinne wsparcie. Serial ceniony jest za realistyczne przedstawienie relacji międzyludzkich oraz ciepłą atmosferę domowego ogniska. W obsadzie produkcji występują:

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)

Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)

Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)

Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)