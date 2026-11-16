Rozbój w Lublinie. Trzech mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu

Rozbój w Lublinie. 24-latek został pobity

Czynności w sprawie prowadzili policjanci z Komisariatu IV Policji w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Według ustaleń policji do mieszkania, w którym przebywali 24-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta, wtargnęło trzech mężczyzn, dwóch w wieku 23 lat i jeden 30-latek. Sprawcy mieli dusić i dotkliwie pobić 24-latka, aby ukraść pieniądze i inne przedmioty. Pokrzywdzony doznał licznych obrażeń ciała.

Kradzież mienia za prawie 15 tys. zł i zniszczenia

Sprawcy mieli grozić pokrzywdzonym natychmiastowym użyciem przemocy oraz posługiwać się pałkami teleskopowymi. Z mieszkania zabrano między innymi konsolę do gier, telefon, zegarek, dwie pary słuchawek, monitor, głośnik, klucze do auta, markowe obuwie, perfumy i torebkę. Wartość skradzionych pieniędzy i przedmiotów oszacowano na prawie 15 000 zł. Jeden z mężczyzn miał również zniszczyć mienie warte ponad 4 tys. zł.

Zatrzymani po rozboju w Lublinie. Policja znalazła narkotyki

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie trzech podejrzanych. Podczas zatrzymania jednego z nich funkcjonariusze znaleźli 16 gramów marihuany, blisko 20 gramów amfetaminy i ponad 30 gramów mefedronu. U drugiego mężczyzny także znaleziono środki odurzające. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, popełnionego wspólnie i w porozumieniu, a także zaboru i ukrycia dokumentów.

Trzej podejrzani trafili do aresztu

Jeden z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Usłyszał też zarzut zniszczenia mienia. Dwaj pozostali, poza zarzutem rozboju, odpowiedzą również za posiadanie środków odurzających. Na wniosek policji i prokuratury sąd tymczasowo aresztował wszystkich trzech mężczyzn na 3 miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 20 lat więzienia, a w warunkach recydywy do 30 lat.

Źródło: Policja.pl