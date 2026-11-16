W poprzednim odcinku Sinan pomyślnie przeszedł operację po postrzeleniu w trakcie obławy na Turguta i wrócił z Aynur do domu. Prokurator Baran nie uległ intrygom Isil i zdecydował o zamianie aresztu tymczasowego Aynur na dozór domowy. Nana i Poyraz w końcu wyznali sobie miłość, a mężczyzna ponownie poprosił ukochaną o rękę. Ich wspólne szczęście zniszczyła jednak Cansel, wyjawiając Cennet prawdę o tym, że ich małżeństwo było jedynie fikcją. A co wydarzy się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1076 - streszczenie

Cennet postanowi ukarać Nanę oraz Poyraza za ukrywanie prawdy o ich małżeństwie i spróbuje ich definitywnie rozdzielić. W tym samym czasie policja będzie prowadzić intensywne poszukiwania Turguta, który zniknął po postrzeleniu Sinana. Giray dowie się o tym, że Aynur opuściła areszt, i zacznie działać, aby doprowadzić do jej ponownego zatrzymania. Z powodu nagłej awarii urządzenia monitorującego dozór domowy Aynur nie będzie mogła wyjść z sypialni i zostanie w niej uwięziona razem z Sinanem.

„Dziedzictwo” odcinek 1076 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1076. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć o godzinie 16:00 na antenie stacji TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Głównymi bohaterami są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje kształtują się w cieniu rodzinnych tajemnic, intryg oraz nieustannych zagrożeń. Produkcja łączy melodramat z wątkami sensacyjnymi, takimi jak oskarżenia, manipulacje czy mroczne sekrety. Bohaterowie często stają przed trudnymi wyborami między własną dumą, lojalnością a troską o dobro rodziny. To historia o ludziach szukających bezpiecznego miejsca i kogoś, komu mogą w pełni zaufać. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar