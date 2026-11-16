Zatrzymanie w powiecie biłgorajskim. 49-latek był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania

49-latek zatrzymany w powiecie biłgorajskim

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie ustalili, że 49-latek ukrywa się na terenie powiatu biłgorajskiego. Niemiecki wymiar sprawiedliwości wydał za mężczyzną europejski nakaz aresztowania w październiku 2025 roku. Do zatrzymania doszło na początku ubiegłego tygodnia w jednej z miejscowości w powiecie biłgorajskim.

49-latek czeka na ekstradycję do Niemiec

Policja podała, że 49-latek był poszukiwany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, popełnione w Niemczech w 2023 roku. Wśród przestępstw wskazanych przez policję znalazły się próba kradzieży broni, fałszowanie dokumentów, wielokrotne prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów, prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz kierowanie gróźb karalnych pod adresem innych osób. Zatrzymanie było efektem współpracy lubelskich policjantów z policjantami z Niemiec oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Mężczyzna przebywa obecnie w polskim tymczasowym areszcie. Następnie ma zostać przekazany do Niemiec, gdzie trafi do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl