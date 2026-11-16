Zatrzymanie w Lubinie. Policjant po służbie rozpoznał poszukiwanego na stacji paliw

Policjant poza służbą rozpoznał poszukiwanego

Po otrzymaniu zgłoszenia o przestępstwie na tle seksualnym na szkodę osoby, która nie ukończyła 15 lat, policjanci z Lubina rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. Jak podaje policja, 24-latek był znany funkcjonariuszom w związku z wcześniejszymi przestępstwami, których dopuścił się w Lubinie. Policjanci wiedzieli również, że często zmieniał miejsca pobytu. Zastępca oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zauważył poszukiwanego na jednej ze stacji paliw, będąc poza służbą. Powiadomił dyżurnego jednostki, gdzie przebywa 24-latek.

Sąd zastosował wobec 24-latka tymczasowy areszt

Na miejsce wysłano patrol prewencji, który zatrzymał 24-latka. Według policji podczas interwencji mężczyzna zachowywał się agresywnie, był silnie pobudzony i nie wykonywał poleceń policjantów. Następnie trafił do policyjnej celi. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który wraz z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie przekazali miejscowej prokuraturze. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia czynu z art. 200 § 1 Kodeksu karnego, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl