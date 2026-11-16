Na Wspólnej, odcinek 4318: Judyta zagrozi ujawnieniem sekstaśmy. Fabian ma niewiele czasu na pozbycie się Marty

„Na Wspólnej”, odcinek 4318. Judyta Bradecka szantażuje Fabiana kompromitującym nagraniem

Walka o utrzymanie wpływów w telewizji sprawi, że Judyta nie cofnie się przed niczym. W 4318. odcinku serialu „Na Wspólnej” bohaterka ponownie udowodni, iż bezwzględnie wykorzystuje niewygodne materiały do wywierania presji na innych. Tym razem na jej celowniku znajdzie się Fabian, który otrzyma zaledwie siedem dni na realizację konkretnego polecenia. Kobieta oczekuje, że w tym czasie Krawiec doprowadzi do wyrzucenia Marty Leśniewskiej z pracy. Stawka jest ogromna, ponieważ w razie niewykonania zadania Bradecka przekaże zarządowi stacji wideo z seksem Fabiana, które wygląda jak gwałt. Zdesperowana kobieta posuwa się niezwykle daleko, co może wywołać lawinę fatalnych zdarzeń. Jej działania zagrażają nie tylko współpracownikom, ale w przypadku wyjścia całej intrygi na jaw mogą pogrążyć również ją samą oraz jej najbliższych.

„Na Wspólnej”, odcinek 4318. Jak Fabian Krawiec wpadł w pułapkę Judyty Bradeckiej?

Spór między tą dwójką zaczął się od rywalizacji o wpływy w telewizji. Kiedy Bradecka stworzyła własny format, marzący o statusie głównej gwiazdy Fabian postanowił wkupić się w łaski dyrektora Baliszewskiego jej kosztem. Początkowo uzależnił swoją pomoc dla Judyty od pójścia z nim do łóżka, a następnie podstępnie użył znalezionej w jej smartfonie wiadomości o chorym synu. Przekonał przełożonego, że kłopoty osobiste nie pozwolą jej na poprowadzenie programu. W efekcie kobieta straciła swój autorski projekt, a Krawiec zarekomendował na to stanowisko Martę Leśniewską. Żądna odwetu Bradecka uknuła intrygę, znów uwiodła rywala i w 4307. odcinku potajemnie zarejestrowała ich stosunek seksualny. Teraz ten materiał służy jej jako narzędzie nacisku. W 4318. odcinku postawi sprawę jasno i da kochankowi tydzień na pozbycie się Marty, grożąc ujawnieniem taśmy szefostwu.

„Na Wspólnej”, odcinek 4318. Marta Leśniewska i Fabian prowadzą nowy program na żywo

Równolegle w 4318. odcinku widzowie zobaczą debiut nowego formatu emitowanego na żywo pod tytułem „Godzina szczerości”, którego gospodarzami zostaną Leśniewska, Daria oraz Fabian. Tematem przewodnim premierowego wydania będzie radzenie sobie ze stratą i żałobą. W trakcie transmisji do studia zatelefonuje niespodziewanie Pola, będąca córką policjanta Piotra Kiliana, co wywoła ogromne poruszenie wśród prowadzących. Jakie informacje przekaże dziewczyna na antenie? Odpowiedź na to pytanie przyniesie najnowsza odsłona „Na Wspólnej”.

„Na Wspólnej”, odcinek 4318. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod w TVN oraz online?

Serial „Na Wspólnej” należy do najdłużej obecnych na ekranach polskich produkcji i jest pokazywany na kanale TVN cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Widzowie będą mogli zobaczyć 4318. odcinek „Na Wspólnej” w środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla osób preferujących oglądanie w sieci epizod zostanie udostępniony także na platformie streamingowej Player.

Sonda Czy Judyta powinna ponieść konsekwencje szantażowania Fabiana? Tak, posuwa się zdecydowanie za daleko Nie, Fabian sam wcześniej ją wykorzystał Oboje powinni odpowiedzieć za swoje intrygi Trudno powiedzieć, sytuacja jest skomplikowana

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